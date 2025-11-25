Moreno Centro empapelado con ES Tiempo de Victoria

Los afiches en paredes, portones y columneros no poseen autoría política. Pero autores desconocidos estamparon un mensaje que identifica a la Vicepresidenta de la Nación.

Hace poco tiempo atrás, más precisamente el pasado 5 de octubre, en la Provincia de Formosa, Victoria Villarruel junto al gobernador Gildo Insfrán y el senador José Mayans, honró a los caídos por el ataque de Montoneros el 5 de octubre de 1975, jornada que consagra el Día del Héroe Formoseño.



Además del reconocimiento a los caídos y la crítica a quienes creyeron construir una patria mejor a través de la lucha armada, Villarruel colocó una frase que dialoga con los afiches que empapelan HOY el distrito de Moreno Centro: «Invito a todos los argentinos a ir pensando que es tiempo de la unidad nacional”.



Es probable que la Vicepresidenta de la Nación apueste a desconocer una campaña elaborada en su núcleo mas cercano, pero es razonable pensar que quien o quienes salieron a colocar afiches y columneros tendrán luz verde para imprimir ES TIEMPO DE VICTORIA, ES TIEMPO DE UNIDAD NACIONAL, Dios, Patria y Justicia Social, y con una máxima general. «Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino».

Aún no concluye 2025 y el juego grande hacia el 2027 ya comenzó.