Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

martes, 25 de noviembre de 2025

Espacio Publicitario

publicidad
publicidad
publicidad

Moreno Centro empapelado con ES Tiempo de Victoria

martes, 25 de noviembre de 2025 2 min de lectura

Los afiches en paredes, portones y columneros no poseen autoría política. Pero autores desconocidos estamparon un mensaje que identifica a la Vicepresidenta de la Nación.

Hace poco tiempo atrás, más precisamente el pasado 5 de octubre, en la Provincia de Formosa, Victoria Villarruel junto al gobernador Gildo Insfrán y el senador José Mayans, honró a los caídos por el ataque de Montoneros el 5 de octubre de 1975, jornada que consagra el Día del Héroe Formoseño.


Además del reconocimiento a los caídos y la crítica a quienes creyeron construir una patria mejor a través de la lucha armada, Villarruel colocó una frase que dialoga con los afiches que empapelan HOY el distrito de Moreno Centro: «Invito a todos los argentinos a ir pensando que es tiempo de la unidad nacional”.


Es probable que la Vicepresidenta de la Nación apueste a desconocer una campaña elaborada en su núcleo mas cercano, pero es razonable pensar que quien o quienes salieron a colocar afiches y columneros tendrán luz verde para imprimir ES TIEMPO DE VICTORIA, ES TIEMPO DE UNIDAD NACIONAL, Dios, Patria y Justicia Social, y con una máxima general. «Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino».

Aún no concluye 2025 y el juego grande hacia el 2027 ya comenzó.

MÁS HISTORIAS

El Fek 67 Bis (Parte II)

«Me cansé de hacer presentaciones en el Municipio, ¿mis derechos dónde están?

Terigi pidió licencia en la UNGS para asumir como ministra de Educación bonaerense

Te pueden interesar

La canasta de servicios públicos aumentó más de 500% desde la llegada de Milei

El Gobierno celebró los cambios en el Gabinete y hubo críticas de la oposición

Ojos en Alerta, el programa de seguridad surgido en San Miguel, llegó a Uruguay

«Desde la última etapa de West las tasas aumentan por encima de la inflación, el contribuyente no da mas»