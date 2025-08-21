GACETILLA OFICIAL –

El Municipio de Moreno presentó el primer Registro y Censo local de la Economía Popular, una herramienta que permitirá profundizar el acompañamiento a este sector clave para la generación de empleo, la producción y la inclusión laboral en el distrito.



El Censo, creado por decisión política de la intendenta Mariel Fernández, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL) tiene como objetivo reconocer qué y quiénes generan trabajo desde la economía popular. A partir de esta información se podrán diseñar políticas públicas que garanticen derechos, promuevan la producción y fortalezcan la inclusión laboral.



El encuentro se llevó a cabo en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal, ubicado en Asconapé 85, donde se expuso los resultados ante representantes de la economía popular.



Entre los principales resultados del relevamiento se muestra que el 74% de las personas censadas son mujeres; el 62% tiene más de 40 años; que más del 40% de la producción corresponde al rubro gastronómico y que la industria textil es la principal forma de comercialización. Además, dentro de los servicios, más del 45% se dedica a tareas esenciales como limpieza, cuidados y actividades socio comunitarias y que 1 de cada 4 trabajadores lo hace en formato asociativo.



El estudio también confirma que más de 1000 trabajadores y trabajadoras se encuentran organizados de manera asociativa, principalmente en construcción y agropecuaria (20% cada uno), seguido por textil (13,3%), gastronomía y mantenimiento (8,9% cada uno), servicios y reciclado (6,7% cada uno) y otras actividades como educación, cultura, artesanías, comercialización y agroalimentación (entre 2,2% y 4,4%).



Para acceder y consultar más información sobre los resultados del Censo hacer click aquí: https://moreno.gob.ar/data/images/noticias/6555/Censo%20Municipal%20de%20Trabajadoras%20y%20Trabajadores%20de%20la%20Econom%C3%ADa%20Popular%20de%20Moreno.pdf