«No es industricidio sino genocidio lo que hace Milei porque la mitad de la población queda afuera»



El hombre que hace más de medio siglo está al frente de una pyme textil situada en Paso del Rey no tiene dudas en calificar de «genocida» el modelo de Javier Milei.



El líder de Scalter SRL recibe en su oficina a Desalambrar para hablar de capital y trabajo; el cierre de FATE (que no es la única gran firma que baja las persianas); la fórmula que pone sobre la mesa en pos de sostener la fábrica morenense; el individualismo empresarial en pleno auge del ultra neoliberalismo.



Raúl Hutin inicia la entrevista reconociendo las etapas que, a su entender, se vinculan: Martínez de Hoz, Fernando de la Rúa, Mauricio Macri y Javier Milei, pero considera que la gestión actual es indudablemente la peor porque ejecutó un plan de destrucción de la industria apuntando a la primarización de la economía en menos de dos años. Hutin evalúa que el tsunami libertario llegará con mas fuerza este año.



«Sin industria no hay clase media, quedarán los que atienden a los grupos de poder, contadores, abogados, también los sectores comerciales que atenderán a los 20 millones de habitantes que podrán vivir. Por eso digo que no es industricidio sino genocidio lo que hace el gobierno de Milei ya que la mitad de la población queda afuera, es decir, vivimos una catástrofe que no es natural», denuncia Raúl Hutin quien reconoce que debió reducir la planta de personal porque, aunque le duela en el alma, «a veces hay que cortar un brazo para salvar al cuerpo».



Una premisa central recorrerá todo el 2026: «Esta empresa tiene 76 años de vida y no vamos a ser nosotros los que la tiremos abajo», expresa el hombre que se siente «orgullosamente empresario».

