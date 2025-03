No hay bandera blanca, La Cámpora enfrenta y busca someter a Kicillof

De noticias, operaciones mediáticas, trapos que no se lavan adentro y en la Legislatura el ecosistema cruje.



El gobernador de la Provincia de Buenos Aires ha manifestado su voluntad de desacoplar las elecciones de medio termino, es decir, que el sufragio bonaerense no se produzca el mismo día que la elección nacional. Intendentes /as acompañan a Kicillof en la propuesta de «poner en consideración la Provincia y cada distrito» como un hecho histórico a partir del cambio de reglas que impuso el Ejecutivo, votado en el Congreso Nacional (suspensión de las PASO).



En menos de 48 horas el peronismo pasó de un supuesto acuerdo a la guerra que no tiene nada de fría. Las cúpulas, los tres tercios, Axel, Cristina – Máximo y Sergio, habrían acordado un pacto para avanzar en la suspensión de las PASO pero discutir la clave de la batalla: el desdoblamiento.



Ayer los puentes, si es que había algunos, recibieron un dispositivo que dinamita el camino. El título del posteo de la senadora provincial Teresa García, ala dura del cristinismo, es poderoso: UNA SOLA NACION, UNA SOLA PROVINCIA, UNA SOLA ELECCIÓN.



Objetivamente el proyecto de ley presentado ayer por la tarde ratifica que uno de los ejes del acuerdo entre Cristina y Massa, filtrado a los medios tras la cumbre del PJ celebrada en el Parque Los Robles de nuestro distrito es INNEGOCIABLE, por lo que Axel Kicillof, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, puede armar su canción para entonarla en un escenario que no es el propio.



El proyecto de García lleva la firma de 16 de los 21 integrantes del bloque de UxP: «El proyecto del cristinismo en el Senado pide que se suspendan por única vez las EPAOS en 2025 y que las elecciones generales se lleven a cabo de manera concurrente el mismo día que se celebrarán las nacionales (26 de octubre).



En sus fundamentos, acusa al gobierno nacional de alterar el método de votación para sacar provecho, como fue la suspensión exprés de las PASO y el cambio en el instrumento de votación como es la Boleta Única de Papel (BUP). La iniciativa justifica la decisión de quitar las primarias provinciales y celebrar elecciones concurrentes “previendo los recursos, plazos y costos” en virtud de “fortalecer y no saturar el proceso electoral”.



El proyecto presentado por García lleva las firmas de 16 de los 21 representantes del bloque de UP: Sergio Berni, Sabrina Bastida, Laura Clark, Gustavo Soos, María Elena Defunchio, Emmanuel González Santalla, Luis Vivona, Amira Curi, Gabriela Demaría, Adrián Santarelli, María Rosa Martínez, Walter Torchio, Daniela Viera, Sofía Vanelli y Pablo Obeid.



Axel Kicillof, en la encrucijada, apretado, recordará aquello que propuso no hace mucho tiempo: «No tengo ninguna duda de que los años de Perón, Evita, Néstor y Cristina son los momentos más gloriosos que vivió nuestro país, pero tenemos que ir dándole un carácter de época nuevo. No podemos vivir más de eso y no es justo. Tiene tufillo de esas bandas de rock que toca los viejos grandes éxitos; va a haber que componer muchachos. Va a haber que componer una nueva canción, no una que sepamos todos«.