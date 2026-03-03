«Ojalá que Milei sea juzgado por traición a la patria»



En la apertura de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, la Alcaldesa de Moreno ofreció un discurso pausado, calmo, para su militancia «intervención solemne». Mariel Fernández buscó pronunciar un enfoque «internacionalista», hasta llegó a reconocer la política de Donald Trump escindiendo lo bélico de lo económico, a modo de comprender y educar al público sobre el modelo de Milei que ni siquiera copia lo mejor del «amo». En el aporte sorprendente de Fernández, la Argentina no está en crisis económica sino que el problema yace en el modelo. Luego de una larga pausa buscando en sus apuntes puede leer correctamente la consigna: «El problema argentino no es la falta de exportaciones sino la falta de una estrategia nacional que subordine el comercio exterior al desarrollo interno«.



En modo opositor al gobierno nacional, La Capitana de Moreno que aspira a gobernar la Provincia de Buenos Aires, planteó el juzgamiento para el Presidente Milei: «Espero que cuando este gobierno nacional se vaya sea juzgado por traición a la patria, que es lo que corresponde porque está traicionando, vendiendo la riqueza de este país, defendiendo los intereses de naciones extranjeras, que no tiene nada que ver con lo que hace Donald Trump, más allá de las críticas que le podemos hacer».







Envalentonada por su amplio poder discursivo, Mariel Fernández le sugirió a los representantes legislativos de La Libertad Avanza que antes de exigirle respuestas al Municipio lleven todas las demandas «a SU Presidente Milei».







