«Palabras Trabajadoras», la cultura asociada al mundo del trabajo



Organizada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, se llevó a cabo la primera Feria del Libro “Palabras Trabajadoras”, una jornada dedicada a visibilizar la cultura obrera bonaerense a través de la literatura, el arte y la palabra.



El ministro Walter Correa destacó que “las y los trabajadores siempre hemos sido protagonistas de nuestra historia nacional y de nuestra cultura”. “Pero en las producciones culturales, muchas veces quedábamos al margen. Por eso, desde el Ministerio de Trabajo generamos este espacio para que la cultura pueda expresarse. Escritores, poetas y organizaciones sindicales hicieron un gran trabajo”, señaló.



Correa subrayó además que “hace un año creamos la Comisión de Trabajo y Cultura para poner en valor a los 17 trabajadores que habían construido las cadenas de la Vuelta de Obligado, y hoy logramos unir sus expresiones culturales en esta Primera Feria del Libro de las y los trabajadores”.



En la mesa de cierre, la titular de la Comisión Bonaerense de Trabajo y Cultura, Florencia Lizaraso, resaltó “la decisión política del Gobierno provincial de llevar adelante estas ferias porque hacerlo implica entender que el trabajo produce saberes, crea pensamiento y tiene palabra propia”. “La gestión del ministro Correa comprendió que en el mundo del trabajo la cultura no es adorno, ni accesorio, ni slogan. Desde aquí generamos política pública para que tenga estos espacios, con empuje y organización junto a compañeros y compañeras”, agregó.



La Comisión Bonaerense de Trabajo y Cultura, dependiente de la cartera laboral, fue creada bajo la gestión del ministro Correa con el objetivo de promover la cultura de las y los trabajadores de la provincia de Buenos Aires.



LA FERIA DEL LIBRO



La Feria se desarrolló en la Casa de la Provincia de Buenos Aires y contó con presentaciones de libros, debates, lecturas, música y relatos de experiencias sindicales que reivindican el valor de las luchas colectivas.



En la apertura participaron Florencia Lizaraso, responsable de la Comisión Bonaerense de Trabajo y Cultura, y Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, quienes abordaron “La importancia de la palabra escrita en el mundo del trabajo”.



Entre las mesas y paneles destacados se desarrollaron:

• “Trabajadores que escriben”, moderada por Ricardo Rojas Ayrala (Sindicato de Farmacia), con la participación de Eduardo Tula (ATILRA), Daniel Mayorana (Sindicato de Comercio), Cecilia Obregón (SUTEBA Quilmes) y Luis Alexis Leiva (Prensa).

• “Trabajadores de editoriales”, sobre edición independiente y producción cultural desde la periferia, con Javier Roldán (Ediciones Patronus), Ona Ballesteros Gravino, Ture Salvador (Grupo Editorial del Sur) y la moderación de Luis Alexis Leiva.

• Panel homenaje a RADAR, con intervención del colectivo intersindical de cultura bajo la consigna “Sonido, montaje, imagen y sentido del trabajo que late en común”.

• Panel del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, encabezado por la ministra Estela Díaz, con la presentación de la cuarta edición del libro “Ellas no fueron contadas” y la participación de sus autoras Silvina Melone y Magdalena Maloberti, moderadas por Lucía García Itzigsohn.

• “Nosotras en libertad: ex presas políticas”, con Estela Cereseto, Berta Horen y Dora Bar.

• “Lo común como camino: cultura del encuentro”, con Néstor Borri (Factor Francisco), Florencia Lizaraso y Dina Feller (Comisión INCASUR Cultura y Trabajo).

• Panel especial “Clase, raza y literatura: nuevas narrativas bonaerenses”, moderado por Marcelo Acevedo, con Kike Ferrari y César González.



Los interludios artísticos estuvieron a cargo de César González y Rodrigo Lugones, quienes presentaron una intervención poética y sonora, y el Himno Nacional Argentino fue interpretado por Gimena Carmona.



La primera edición de “Palabras Trabajadoras” dejó en evidencia la potencia creativa y política del mundo del trabajo bonaerense. Desde la palabra escrita hasta las expresiones artísticas, la feria propuso recuperar la voz de quienes todos los días construyen la provincia con su esfuerzo.