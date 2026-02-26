«Para Nair Gómez el riesgo de inicio es que una escuela se prenda fuego»



El Consejo Escolar desempeña funciones en un edificio construido por la Municipalidad de Moreno, en un terreno que es propiedad del Estado nacional, con causa judicial mediante. Los más de 1300 millones de pesos que costó la obra salieron del Fondo Educativo. Imposible recordar que en ese terreno la UNM planificó construir la Escuela Secundaria Politécnica (ESPUNM).



En esas instalaciones, definidas por un ex consejero como la «galería de arte«, se reproducen las viejas prácticas, usos y costumbres que impermeabilizan a la mayoría. La oposición pide conocer las cuentas administradas, el uso del dinero público, pero el Presidente Nair (sin H) cierra con varias llaves el acceso a la información.



Debe contemplarse que «los proyectos de disposición» (los expedientes de pago a proveedores) sin mayor tratamiento, comprobación o mínima certeza, significa votar a libro cerrado. Así lo explica la consejera escolar Erica Hernández de La Libertad Avanza, sin pasar por alto una salvedad: es su bloque que rechaza lo que desconoce, no así la otra representante de la oposición Carla Santa María del PRO.



El Consejo Escolar, con menos funciones y un edificio pos moderno, es un engranaje del modelo oficialista que repara en daños colaterales y busca reducir el impacto que significa «que aparezcan en las redes sociales escuelas rotas, destruidas, sin soluciones mínimas» a días de iniciar el ciclo lectivo 2026.



Más aún si se informa que en los últimos dos años el gobierno municipal percibió casi 20 mil millones de pesos del Fondo Educativo.



El lunes no habrá clases por el paro docente, pero esas 24 horas no suspenden el riesgo de inicio. Hace algunos años esa radiografía era compartida a la comunidad. Desde que el gobierno se autopercibe de «las comunidades» no hay razón para socializar el «lamentable estado edilicio de las escuelas», expresando en voz baja que si ocurre «es responsabilidad de Kicillof«.



Erica Hernández recorrió las escuelas y acreditó en fotos y videos el estado AUSENTE. Los síntomas de abandono y desidia SE NOTAN MUCHO. La consejera de LLA volcó en las sesiones que «hay servicios que no cuentan ni garantizan el inicio de clases con normalidad». Sin embargo la respuesta del Presidente , según palabras de Hernández, demuestra el compromiso con la inclusión parchada, un insulto a la memoria: «Para Nair Gómez el riesgo de inicio es que una escuela se prenda fuego«.



Entrevista completa en Desalambrar Tv: