Perú: decenas de heridos y un fallecido durante protestas contra el pacto autoritario en el poder

Miles de ciudadanos peruanos salieron a las calles de Lima y regiones para rechazar la coalición autoritaria que nombró presidente interino a José Jerí, denunciado por violación sexual y corrupción. Al llegar la noche, la policía desató una brutal represión que dejó decenas de heridos. En la madrugada se confirmó el primer fallecido por la represión policial. Testigos denuncian casquillos de balas encontrados en las calles. El Ministerio de Salud confirma a tres manifestantes en estado crítico.



A Mauricio Ruiz Sanz, joven músico rapero e integrante del colectivo Amachaq Pachaq, le arrebataron la vida el jueves a la madrugada en el centro de Lima en Perú. De acuerdo a testigos, un policía de civil (terna como se les llama en en el país) realizó disparos luego de verse descubierto. La Fiscalía se apersonó al lugar para realizar las diligencias e iniciar investigación, ya que manifestantes reportaron hallazgos de los casquillos de bala en Plaza Francia, escenario donde ocurrió el asesinato de Mauricio.



Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos reportó que 15 ciudadanos se encuentran heridos, entre ellos cuatro periodistas. Todos a causa del impacto sobre sus cuerpos de perdigones de la Policía Nacional. La congresista Ruth Luque, de la bancada parlamentaria Bloque Democrático, informó la detención de 10 ciudadanos en la División de Asuntos Sociales de Rimac en Lima. Todos cuentan con defensa legal.



En horas de la madrugada, el Ministerio de Salud de Parú reportó la llegada de heridos en distintos Hospitales. Entre ellos lamentó que «un herido llegó sin signos vitales». y otros tres en estado grave.



Por su parte, el ministro del Interior del reciente gabinete de José Jerí, Vicente Tiburcio, ex miembro del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Policía, grupo contrainsurgente creado durante el fujimorismo de los noventa, ha negado la responsabilidad de la policía y que los afectados fueron los efectivos. Además de tildar de “violentistas” a jóvenes universitarios del bloque de la histórica Universidad Nacional Mayor de San Marcos.