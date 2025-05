«Pese a la crisis, por el gran esfuerzo de Mariel el 75 % de los vecinos /as paga las tasas»

Su presencia en el bloque marielista posee un lugar, además de la excelente relación que construye con el Departamento Ejecutivo. El abogado Gastón Fraga, el «Caballero Legislativo«, asumió la defensa de la gestión para aprobar el uso de casi 200 mil millones de pesos de todo el 2024.



Las voces oficialistas tenían en claro el libreto de actuación que presenta cuestiones reales, lógicas, pero que no son nuevas ni sorprenden.



La motosierra mileísta cortó los recursos nacionales que bajaban a la Provincia y a los municipios, y Moreno no es una isla. Así fue el arranque de Fraga: «En Moreno sus vecinos y vecinas pagan las respectivas tasas que requieren una contraprestación por parte del municipio y es lo que venimos a rendir. Pero también nuestros vecinos y vecinas pagan impuestos en distintos formatos y lo que venimos planteando en esta lógica y en entender a Moreno como parte de un todo y es que la cuenta de CERO POR CIENTO de inversión nacional en Moreno. No podemos negar esto, no podemos dejar de mencionarlo ni obviarlo porque esto es lo que le importa a Moreno al gobierno nacional, al gobierno de Javier Milei. Los vecinos y vecinas de Moreno pagan IVA, Ganancias, pagan distintos impuestos nacionales que no son devueltos a los propios morenenses en ningún tipo de obra pública. Transitaba ruta 7, camino a Merlo, la autopista Perón sigue parada, hay un puente que no conecta a ningún lado, una obra importantísima, fundamental».



Fraga, cuadro en «franco» ascenso, se refirió a 8 millones de pesos que llegaron al Municipio proveniente un fondo nacional afectado. Desde esa cifra cruzó líneas con la inversión de su Capitana Mariel: «Hicimos 19 plazas, no podríamos hacer ni una tercera parte de una plaza con 8 millones de pesos. Tres museos, no compramos ni un cuadro con 8 millones de pesos. Ni hablar de los 14.000 millones de pesos invertidos en seguridad o los 114.000 millones de pesos invertidos en servicios sociales».



De regreso a los recursos municipales, Fraga postuló la firmeza del modelo local que aún en la crisis, con sectores sin trabajo y sin comida diaria, el 75 por ciento de los contribuyentes cumple todos los meses con el pago de tasas: «No es una cuestión de menor importancia que hayamos pasado en relación al año pasado (del año 2023 a 2024) del 35 al 38% en fondos de libre disponibilidad, recoordando que en el 2020 era un 30%, es decir, se aumentó un porcentual de 8 por ciento. Pese a esta crisis que todos vivimos, que todos sabemos lo poco que alcanza el dinero, que nadie llega a fin de mes, que es una situación que explota en el, comercio, en todas las empresas, con riesgos de despidos y retiros voluntarios, pese a este cuadro de situación y gracias al enorme esfuerzo que hace nuestra intendenta Mariel Fernández, un 75% de los morenenses sigue pagando sus tasas».