Pintado de amarillo Cóppola quiere ser Intendente en 2027



Concejal mandato cumplido, Leo Cóppola trabaja en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y perfila un mayor anclaje político en Moreno. Resulta ser el hombre del PRO (el único) que cerró un acuerdo con La Libertad Avanza, más precisamente con Ramón Vera Chávez, lo que se tradujo en «sostener la representación titular en el Consejo Escolar» y un puesto suplente en la lista de concejales /as.



No olvidar que bajo la conducción de Cóppola se encuentra la actual legisladora María Selva Aguilar.



De forma clara y directa responde que desde el PRO buscará construir una estructura de poder para ganar la Intendencia de Moreno en 2027.



Admite la buena relación con Vera Chávez, no desconoce el potencial de la actual diputada nacional Andrea Vera, pero subraya que «no se pintó ni se pintará de violeta», postulado que ofrecerá algo más que matices en el Concejo Deliberante cuando la mayor fuerza opositora, La Libertad Avanza, pretenda, por ejemplo, interpelar a la Secretaria de Obras Públicas María Giménez porque en la arquitectura del PRO Cóppola es vital ser «una oposición constructiva».



Leonardo Cóppola abre su caja de herramientas buscando ser una opción a Mariel Fernández y al peronismo. Si el PRO se extingue, ¿como imagina ser actor de poder? Si es posible ganar la intendencia ¿está dispuesto a aceptar el nuevo tiempo opositor de la Libertad Avanza y la estrategia política de Vera Chávez?



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



