PJ con Máximo a la cabeza: «La Patria no se vende, el federalismo no se negocia»

Mientras se cristaliza la guerra total entre el presidente Javier Milei y los gobernadores, el Partido Justicialista (PJ) se reactiva con una cumbre bonaerense en Cañuelas. Del encuentro encabezado por Máximo Kirchner, se emitió un comunicado oficial que sentencia: «La Patria no se vende y el federalismo no se negocia».

El PJ bonaerense aseguró que «nadie pone en tela de juicio la legitimidad de origen del presidente Milei», pero que «sin embargo, es conveniente recordar que el voto popular nunca otorga patentes de corso ni cheques en blanco». En ese sentido sostuvieron que «cumplir el contrato electoral demanda el acatamiento irrestricto a la Constitución, respeto a la pluralidad política y vocación por la unidad nacional».

« En este contexto de ataque sistemático a la institucionalidad, la Provincia de Buenos Aires asume el compromiso democrático que le compete por historia, militancia federal y responsabilidad política. Junto a losintendentes y legisladores del Movimiento Nacional Justicialista, hombres y mujeres de todos los sectores involucrados en la desarrollo progresivo del Pueblo bonaerense, alzamos nuestra voz para refutar mentiras», escribe el comunicado del PJ.

La defensa del PJ bonaerense a la Provincia de Buenos Aires ante los recortes de Milei

Desde el Pj, aseguran que el orden constitucional agoniza: »El Pueblo argentino padece un ataque integral desde la Presidencia de la Nación, replicado por personeros del régimen imperante en redes sociales y medios de comunicación afines. Los resultados están a la vista: aumento de la violencia y la desigualdad, desgaste de la institucionalidad democrática, vaciamiento conceptual de los valores humanistas, empobrecimiento económico generalizado, entrega inaudita del patrimonio nacional, regresión educativa y cultural, destrucción de la capacidad soberana del Estado, centralismo mesiánico antifederal, descarte de jubilados, populismo represivo, silencio oficial ante la provocación colonial británica en Malvinas y sumisión al credo fondomonetarista.»

»Así, un relato fundamentado en el retroceso institucional (rige la Constitución de 1994 pero quieren volver a la de 1853) pretende banalizar la realidad endiosando el ajuste criminal en modo motosierra, cuyas consecuencias letales horrorizan hasta al más egoísta de los mortales. Ya que celebrar un superávit fiscal ficticio al costo de 60% de pobres e indigentes, es lisa y llanamente dirigir el país hacia la anarquía y el caos», explicaron.

»Es falso de falsedad absoluta la campaña que busca justificar el recorte sangriento de fondos a nuestra Provincia, apelando a una supuesta discrecionalidad de la anterior administración nacional. Buenos Aires no es la casta. Es la Provincia más grande y la que más riqueza produce», añadieron.

También se refirieron al resultado positivo de Kicillof en la provincia de Buenos Aires el año pasado: »El 22 de octubre, el compañero gobernador Axel Kicillof fue reelecto con el 45% de los votos, sacándole una ventaja de 20 puntos a su inmediato competidor, demostración palmaria del apoyo contundente del electorado a sus gobernantes que defienden los intereses populares, que devuelven en obras los aportes impositivos de los contribuyentes y que administran con transparencia los recursos públicos. Además en el 2023 recuperamos los municipios de Suipacha, Ramallo, Lanús, Bragado, Rivadavia, Dolores, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Carmen de Patagones, Salliqueló, Tres Arroyos, Azul, Olavarría, La Plata, Brandsen y Chacabuco.»

»En la Provincia, los peronistas construimos más y mejor Estado, porque es la síntesis del poder de la comunidad organizada, que regula las relaciones económicas y facilita la puesta en acto de los principios doctrinarios de subsidiaridad y solidaridad. Para continuar en este camino de construcción y seguir profundizando, nuestro Partido expresa su apoyo al Gobernador y a las políticas de la Provincia de Buenos Aires en defensa de la producción, el empleo, el desarrollo y la educación pública», continuaron.

Finalizando, dejaron en claro el rechazo al recorte de fondos en las provincias, así como también el pedido de la continuidad de las obras públicas, frenadas por el gobierno de Javier Milei: »Exigimos que se respete el federalismo fundador de la Patria, para que no se les niegue a los bonaerenses los bienes y servicios que por ley les corresponden, y para que los gobernadores –cualquiera sea su pertenencia partidaria- no sean castigados por el centralismo tecnocrático, que ensaya quebrar el desempeño de quienes solo se dedican a preservar el interés colectivo de sus provincias. Repudiamos el recorte de fondos que por ley le corresponden a las provincias y demandamos su urgente reposición para no condenar a la desesperación y a situaciones indeseadas a millones de compatriotas que quieren trabajar, estudiar, producir y vivir en paz.»

»Requerimos la continuidad inmediata de las obras públicas suspendidas por el presidente Milei y el freno del ajuste criminal que amplía desigualdades, vulnera derechos humanos y divide en falsas antinomias a la familia argentina. Acompañamos activamente al movimiento obrero organizado y a los trabajadores desocupados en el plan de lucha y resistencia en marcha», reclamaron.

»Porque la Esperanza del Pueblo es más fuerte que el pesimismo y la desmemoria de las minorías egoístas, la Patria no se vende y el federalismo no se negocia’‘, cerraron.

Kicillof no participó del encuentro. Fue Victoria Tolosa Paz quien preguntó si el gobernador había sido invitado. Máximo fue tajante y le respondió que no se le cursó invitación formal debido a que no forma parte del consejo del partido. El líder de La Cámpora le dijo además que en la noche del viernes había compartido una cena con el gobernador.

FUENTES: ÁMBITO FINANCIERO / LA POLÍTICA ON LINE