«Plata para la universidad, Adorni devolvé la que te robaste»



Docentes de la UBA dieron clases públicas frente al departamento del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La medida, que fue convocada por AGD-UBA y tuvo lugar en medio de un paro universitario nacional, forma parte de la lucha del movimiento educativo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.



Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA, dijo, al presentar la actividad, que «los docentes en todo el país estamos en este momento en un paro desde el día de ayer hasta el miércoles en reclamo de la Ley de Financiamiento Universitario que hemos conquistado y por la cual hoy deberían estar depositando un aumento salarial para todos los trabajadores de la universidad».



«Sin embargo, el gobierno no aplica el aumento, sino que además nos baja aún más los salarios, mientras que Adorni no solamente disfruta de los privilegios de tener varias casas y varios inmuebles, sino que además sabemos que como todos los ministros se aumentó el salario en el mes de enero al 100%», agregó.



El gobierno desplegó policías en las inmediaciones del departamento (estuvieron vigilando las clases públicas), para intimidar a los impulsores de la iniciativa.



Hubo clases magistrales sobre macroeconomía, extractivismo y Ley de Glaciares, y sobre el rol del movimiento estudiantil durante la última dictadura militar. En la jornada se hicieron presentes trabajadores de Fate, que están tomando la planta de San Fernando por su reapertura y no solo son víctimas de la patronal sino también, al igual que los docentes y los estudiantes, del gobierno de Milei.



Desde allí, Romina Del Plá, docente y diputada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, dijo que la ley “se votó 2 veces en el Congreso siendo derrotado el veto de Milei” y que “es fundamental para recuperar los salarios de la docencia universitaria y garantizar que las universidades puedan funcionar. Acaba de salir la resolución de un juez que obliga que se aplique esta ley, basta de dilaciones”.



La movida se llevó adelante en el domicilio del funcionario que hace poco anunció, mientras crecía el escándalo por sus gastos de lujo, que el gobierno no aplicará la ley reclamada. Adorni acaba de ser imputado por presunto enriquecimiento ilícito.



El departamento en cuestión costó 230.000 dólares y habría sido adquirido con una hipoteca no bancaria contraída con dos personas (quienes le vendieron el departamento a Adorni y su esposa). Pero esas personas, al ser consultadas sobre el tema, dijeron no conocerlo. Además, trascendió que la casa en realidad costó 500.000 dólares pero fue escriturada por el equivalente al otro monto.



“La impresión que surge es que el propio Adorni compró el departamento en abril de 2025 y las dos mujeres serían prestanombres para simular un crédito, de por sí extrañísimo. Nadie, y menos un privado, otorga una hipoteca por el 87 por ciento del valor de una propiedad” (Página 12, 31/3).



Mientras Adorni y su jefe Milei cobran millonadas por gobernar para los ricos y los capitalistas y por currar con el Estado y otros tipos de negocios ($Libra), los docentes y no docentes universitarios cobran salarios de pobreza –desde diciembre de 2023 perdieron un 55,4% de su valor real. Los estudiantes, entretanto, son afectados fuertemente por el desempleo, la informalidad laboral y por los recortes en programas como becas Progresar.



Aplicación ya de la Ley de Financiamiento Universitario.