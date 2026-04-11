«Por ahí necesitamos otro loco como Milei pero que salga del peronismo para terminar con esto»



Auténticamente «Chico» Fraiz, líder de la agrupación peronista Hugo del Carril: «El daño que hizo Alberto Fernández fue muy grande, por eso se necesita una gran renovación», proceso que no vislumbra claridad, es decir, construcción política por encima de lo que franquicias, tribus o facciones pretenden conservar.



Fraiz reitera ese legado que fue canción y que, aplicado al tiempo nuevo y la etapa pasada, preserva gran vigencia: «Nosotros no somos ni yanquis ni marxistas, somos peronistas».



La agenda que ofrece el Jefe de Gabinete Manuel Adorni con sus propiedades y préstamos de jubiladas, la justicia moviéndose a prudente velocidad, generando pruebas todos los días, provoca un malestar en la opinión pública y las redes explotan. Los que llegaron a combatir la casta tomaron las cualidades de ella. Fraiz sostiene que «si eso le habría pasado a uno nuestro, mamita querida, ya lo habrían matado, ya lo habrían colgado de la Plaza de Mayo» y agrega: «Ellos lo hacen, lo cubren y hay gente que sigue creyendo, mientras nos mienten y siguen robando, peor que los de antes, encima estos te la roban con la mano izquierda y se la guardan con la derecha. Son terribles, son un desastre, pero hay gente que sigue defendiendo esta idea y bueno, allá ellos».



Siempre directo, gran polemista, Fraiz abre la mano y muestra la idea: «Creo que la gente se va a dar cuenta cuando llegue al límite, cuando sea ya demasiado tarde, porque hoy la estamos pasando mal. Vamos a tener candidatos en el momento que van a salir a decir eso, a decir lo que la gente quiere escuchar. Por ahí necesitamos otro loco como Milei que salga de entre el peronismo y chau«.



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



