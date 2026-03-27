Por el compromiso de Axel y la voluntad de Mariel, habrá cárcel en Moreno



Cuando el proyecto salió de la Legislatura bonaerense, año 2020, pocos comprendieron que la decisión de construir una cárcel en la localidad de Cuartel V no solo era de Provincia, gestión Kicillof, sino que el impulso y la voluntad de ofrecer la tierra fue de la flamante Intendenta de Moreno. La expropiación quedó aprobada, financiamiento internacional y gran consenso en los tres niveles ejecutivos, Alberto Fernández, Axel Kicillof y Mariel Fernández







La cárcel en una de las localidades más pobres del distrito quedaba inscripta en el slogan Moreno Donde Florecen Mil Flores pero sin desarrollar propaganda, spot, algo de cine. El hacinamiento en las comisarías, lugares de vegaciones consumadas en plena democracia, resulta ser el gran argumento de contar con «alcaidía y servicio penitenciario de proximidad con 992 plazas». El barrio elegido, El Vergel, es zona rural, de producción y cuidado de la tierra. Educación o cárcel, debate que el progresismo alentó cuando Macri fue Presidente, dejó de ser materia de estudio a comienzos de 2020. Desalambrar publicó una nota sobre las necesidades escolares en El Vergel: 4 Primarias, una Secundaria y un Jardín… como mínimo.





Hubo un intento vecinal de organización. La comunidad buscó frenar lo que era decisión política tomada:





En el año 2022 los dos grandes carteles de obra quedaron emplazados en la tierra expropiada. El Plan de Infraestructura en marcha, Provincia y Nación, cada uno con su marca en El Vergel:







Deben observarse dos puntos de la Alcaidía. Plazo de ejecución, 300 días (la obra inicia el 1 de diciembre de 2022), con lo cual antes de la llegada de Milei al poder, la construcción debía tener un gran avance o a punto de finalizar. El monto calculado de inversión pública: 2 mil millones de pesos. A marzo de 2026 el proyecto luce detenido, parado, a la espera de la reactivación:







La cárcel o nueva Unidad Penitenciaria, tuvo inicio el 22 de febrero de 2023, proyectando unos 400 días de trabajo sostenido para concluir. El presupuesto asignado era de 6 mil millones de pesos.







Las empresas adjudicatarias, responsables de construir el centro de detención para más de 900 personas, aguardan luz verde, dinero fresco, y continuar con el plan estratégico. Hoy no hay movimiento a la vista:







Lo que actualiza la noticia está expuesto en el plan de obras 2026 de la administración bonaerense. Axel Kicillof, seguramente habló con Mariel Fernández, y fijó prioridades para definir una mega inversión en Moreno, comparando la asignación de recursos con municipios fronterizos del mismo color político. Por ejemplo, lo destinado a General Rodríguez serán unos 3 mil millones de pesos; enJosé C. Paz algo más que 4 mil millones de pesos y enMerlo unos 764 millones de pesos (NdR: en ese distrito se inauguró en diciembre de 2023 las dos unidades penitenciarias).



Para Moreno la inversión provincial es de 48 mil millones de pesos. De ese total un 70 por ciento fue asignado a la Alcaidía y Cárcel en Moreno. Aquí se observa el «encarecimiento del gran costo» porque las dos construcciones fueron valuadas en un poco más de 8 mil millones de pesos, hace cuatro años atrás.











En este 2026 queda previsto una inversión de casi 35 mil millones de pesos, un 337 por ciento más del presupuesto original.



Por el compromiso de Axel y la voluntad de Mariel, habrá cárcel en Moreno. El futuro se puede VER.



PDTA: la otra gran inversión es la ampliación de la Ruta 25, unos 4500 millones de pesos.



