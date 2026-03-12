Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

jueves, 12 de marzo de 2026

Espacio Publicitario

publicidad
publicidad
publicidad

Primaria N° 19: ¿Directora desplazada? investigación administrativa en curso

jueves, 12 de marzo de 2026 2 min de lectura

El escándalo por la sustracción de la comida, operación realizada en horas de la noche el pasado 3 de marzo, ganó espacio en las redes y medios de comunicación, como lo adelantó Desalambrar.



Versiones oficiales y en un celoso off, aseguran que en sede de Inspección «había una presentación por el robo de alimentos», antes del suceso de marzo 2026.


Al no existir una denuncia formal se actuó conforme a los marcos burocráticos: desplazamiento de la Directora e inicio de un sumario de investigación, afirmó a Desalambar una alta fuente educativa.


La Escuela Primaria N° 19, barrio Parque Paso del Rey, tuvo ayer la visita de una gran comitiva: autoridades de Inspección, Consejo Escolar y del Servicio Alimentario Escolar (que depende de Desarrollo Comunitario, Municipalidad de Moreno). A la comunidad no se les informó oficialmente del desplazamiento de la señora Directora, que ya salió de los grupos de WhatsApp. En la era digital un papel colgado en una reja, sin firma alguna, explica como sigue la «normalidad».


MÁS HISTORIAS

Escuelas vulnerables: se llevaron hasta el timbre

Basurales y abandono en el predio de la VII Brigada Aérea, Cuartel V

Mariel abre su local partidario en Capital Federal para gobernar la Provincia

Te pueden interesar

Villarruel: «Que los senadores donen el aumento salarial al hospital Gutiérrez»

Milei obliga a FATE que pague los sueldos a los trabajadores

«Si no democratizamos una propuesta popular no hay manera de ganarle a la ultra derecha»

Mariel inauguró obras que se iniciaron en el año 2021