Primaria N° 19: ¿Directora desplazada? investigación administrativa en curso

El escándalo por la sustracción de la comida, operación realizada en horas de la noche el pasado 3 de marzo, ganó espacio en las redes y medios de comunicación, como lo adelantó Desalambrar.







Versiones oficiales y en un celoso off, aseguran que en sede de Inspección «había una presentación por el robo de alimentos», antes del suceso de marzo 2026.



Al no existir una denuncia formal se actuó conforme a los marcos burocráticos: desplazamiento de la Directora e inicio de un sumario de investigación, afirmó a Desalambar una alta fuente educativa.



La Escuela Primaria N° 19, barrio Parque Paso del Rey, tuvo ayer la visita de una gran comitiva: autoridades de Inspección, Consejo Escolar y del Servicio Alimentario Escolar (que depende de Desarrollo Comunitario, Municipalidad de Moreno). A la comunidad no se les informó oficialmente del desplazamiento de la señora Directora, que ya salió de los grupos de WhatsApp. En la era digital un papel colgado en una reja, sin firma alguna, explica como sigue la «normalidad».



