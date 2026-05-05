Profesor de la UNM propone debatir el pleno empleo, trabajo permanente que erradique la pobreza



El poder centrífugo arrastra hacia calesitas que chocaron. Pero aún en los grandes parecidos deben encontrarse diferencias en los ciclos políticos, económicos, culturales y sociales. Por ejemplo, se asoma como parte del «consenso sin discusión» que el vivir con lo propio es lo que la sociedad eligió ungiendo a Milei Presidente.



Puede leerse como el fin del populismo, pero por estas horas hay figuras del campo popular que comienzan a balbucear que «debe rescatarse que con Néstor hubo superávits gemelos», es decir, el Estado gastó menos de lo que recaudó y hubo saldo favorable entre exportaciones e importaciones.



Pero si la historia se compone de las políticas realizadas, este presente que proyecta un futuro para menos seres humanos incluidos en el reparto del buen vivir, exige a las dirigencias planificar hoy lo que querrán hacer mañana. El debate es AHORA, buscando mejores recetas a las ya consagradas fórmulas donde todo está cocinado.



En el año 2020 la Universidad Nacional de Moreno publica el libro de uno de sus profesores, Agustín Mario, titulado Teoría del dinero moderno y empleador de última instancia. La investigación que aporta un pensamiento posible de realizar sostiene que la Argentina puede usar el pleno empleo para controlar la inflación. Es interesante considerar que el autor refiere al pleno empleo y no a renta universal, como lo lanzó Elon Musk y la viralización abonó al poder centrífugo. Tampoco se trata de programas sociales segmentados en nichos, iniciativas que fueron más fracaso que éxito.



Agustín Mario, Vicedecano de la Carrera de Licenciatura en Economía en la UNM, pone la lupa en el período 2003-2015, para demostrar que el crecimiento económico por sí solo no incluyó a los trabajadores de baja calificación. Propone como solución que sea el Estado el «empleador de última instancia», como complementario al sector privado, contratando a cualquier persona dispuesta a trabajar por un salario básico. El trabajo asegura que ese pleno empleo, en un país con soberanía monetaria, funciona como una herramienta eficaz para controlar la inflación.



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