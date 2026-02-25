Provincia baja menos recursos a los municipios pero en una década Moreno mejoró su coeficiente de Coparticipación



Un reciente informe de la consultora PPA analizó la evolución que tuvo en 2026 el Coeficiente Único de Distribución (CUD), que determina los fondos de coparticipación que reciben cada uno de los 135 municipio bonaerenses, y detalló los municipios que sufrieron variaciones respecto a 2025, entre los que hubo beneficiados y perjudicados.



Luego de que el Ministerio de Economía bonaerense oficializara esta semana el CUD para este año, la consultora PPA examinó las variaciones registradas respecto de 2025, en el cual hizo énfasis en “la aplicación de los topes normativos a las caídas del coeficiente y las diferencias observadas entre municipios”.



En detalle, el CUD es el valor que permite distribuir los recursos coparticipables entre todos los municipios. Se construye en base a diferentes variables, como población, superficie, producción en salud, entre otras.



Los diez distritos que registraron las mayores disminuciones en su Coeficiente Único de Distribución son Vicente López (pasó de 1,58% a 1,52%) Tandil (de 1,05% a 1,01%), Azul (de 0,73% a 0,70%), Chascomús (de 0,51% a 0,49%), General San Martín (de 2,33% a 2,24%), Hipólito Yrigoyen (de 0,187% a 0,180%), General Viamonte (de 0,41% a 0,39%), San Antonio de Areco (de 0,22% a 0,21%), Ayacucho (de 0,43% a 0,41%) y San Pedro (de 0,62% a 0,60%).



En tanto, los municipios que mayor crecimiento tuvieron en el CUD con relación a 2025 fueron Chacabuco (15,68%), Campana (+12,5%), Capitán Sarmiento (+10,6%) y Exaltación de la Cruz (+10,5%). Entre los distritos más populosos, presentaron subas significativas La Plata (+2,06%), General Rodríguez (+6,71%) y Quilmes (+0,79%).



En un análisis de más largo plazo, que considera la evolución del CUD entre 2016 y 2026, la consultora indicó que los diez distritos que registraron los mayores incrementos acumulados son Escobar, Alberti, General Rodríguez, Exaltación de la Cruz, Carlos Casares, Lomas de Zamora, José C. Paz, Moreno, Tigre y General Viamonte.



En cuanto a los fondos específicos debe resaltarse el más significativo, el que permite tapar baches, pozos y cráteres. Tiene nombre: Fondo de Financiamiento Educativo.







