Queda abierta la inscripción general en la Universidad Nacional de Moreno

La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción general al ciclo lectivo 2026 desde este lunes 29 de septiembre hasta el viernes 31 de octubre.
La inscripción se encuentra abierta para las 15 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 9 tecnicaturas universitarias que actualmente dicta la UNM.
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA
Ingeniería en Electrónica
- Con orientación en Redes
- Con orientación en Multimedios
- Con orientación en Aplicaciones Agropecuarias
Tecnicatura Universitaria en Electrónica
Licenciatura en Gestión Ambiental
Tecnicatura Universitaria en Gestión Ambiental
Arquitectura
Licenciatura en Biotecnología
Tecnicatura Universitaria en Biotecnología
Diseño Industrial
Tecnicatura Universitaria en Prototipado Rápido y Renderización
Diseño de Indumentaria
Tecnicatura Universitaria en Planificación y Confección de Indumentaria
Diseño Multimedial
Tecnicatura Universitaria en Animación Digital
Diseño en Comunicación Visual
Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Imagen e Identidad Corporativa
DEPARTAMENTO CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS
Licenciatura en Relaciones del Trabajo
Licenciatura en Administración
Contador Público Nacional
Tecnicatura Universitaria Impositivo Contable
Abogacía
Tecnicatura Universitaria en Derecho
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Licenciatura en Trabajo Social
Licenciatura en Comunicación Social
- Con orientación Científica
- Con orientación en Producción Multimedial
Licenciatura en Educación Secundaria (Ciclo de Licenciatura)
