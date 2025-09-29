Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

lunes, 29 de septiembre de 2025

Queda abierta la inscripción general en la Universidad Nacional de Moreno

lunes, 29 de septiembre de 2025 2 min de lectura

La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción general al ciclo lectivo 2026 desde este lunes 29 de septiembre hasta el viernes 31 de octubre.


La inscripción se encuentra abierta para las 15 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 9 tecnicaturas universitarias que actualmente dicta la UNM.


Para otras consultas, escribir a orientacion@unm.edu.ar o bien a alumnos@unm.edu.ar

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA

Ingeniería en Electrónica

  • Con orientación en Redes
  • Con orientación en Multimedios
  • Con orientación en Aplicaciones Agropecuarias

Tecnicatura Universitaria en Electrónica

Licenciatura en Gestión Ambiental
Tecnicatura Universitaria en Gestión Ambiental

Arquitectura

Licenciatura en Biotecnología
Tecnicatura Universitaria en Biotecnología

Diseño Industrial
Tecnicatura Universitaria en Prototipado Rápido y Renderización

Diseño de Indumentaria
Tecnicatura Universitaria en Planificación y Confección de Indumentaria

Diseño Multimedial
Tecnicatura Universitaria en Animación Digital

Diseño en Comunicación Visual
Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Imagen e Identidad Corporativa

DEPARTAMENTO CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS 

Licenciatura en Relaciones del Trabajo

Licenciatura en Administración

Licenciatura en Economía

Contador Público Nacional
Tecnicatura Universitaria Impositivo Contable

Abogacía 
Tecnicatura Universitaria en Derecho
 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Licenciatura en Trabajo Social

Licenciatura en Comunicación Social

  • Con orientación Científica
  • Con orientación en Producción Multimedial

Licenciatura en Educación Secundaria (Ciclo de Licenciatura)

Licenciatura en Educación Inicial (Ciclo de Licenciatura)

