Queda abierta la inscripción general en la Universidad Nacional de Moreno

La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción general al ciclo lectivo 2026 desde este lunes 29 de septiembre hasta el viernes 31 de octubre.



La inscripción se encuentra abierta para las 15 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 9 tecnicaturas universitarias que actualmente dicta la UNM.





Para otras consultas, escribir a orientacion@unm.edu.ar o bien a alumnos@unm.edu.ar

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA



Ingeniería en Electrónica

Con orientación en Redes

Con orientación en Multimedios

Con orientación en Aplicaciones Agropecuarias

Tecnicatura Universitaria en Electrónica

Licenciatura en Gestión Ambiental

Tecnicatura Universitaria en Gestión Ambiental



Arquitectura



Licenciatura en Biotecnología

Tecnicatura Universitaria en Biotecnología

Diseño Industrial

Tecnicatura Universitaria en Prototipado Rápido y Renderización

Diseño de Indumentaria

Tecnicatura Universitaria en Planificación y Confección de Indumentaria

Diseño Multimedial

Tecnicatura Universitaria en Animación Digital

Diseño en Comunicación Visual

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Imagen e Identidad Corporativa

DEPARTAMENTO CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS

Licenciatura en Relaciones del Trabajo

Licenciatura en Administración

Licenciatura en Economía

Contador Público Nacional

Tecnicatura Universitaria Impositivo Contable

Abogacía

Tecnicatura Universitaria en Derecho



DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Licenciatura en Trabajo Social

Licenciatura en Comunicación Social

Con orientación Científica

Con orientación en Producción Multimedial

Licenciatura en Educación Secundaria (Ciclo de Licenciatura)

Licenciatura en Educación Inicial (Ciclo de Licenciatura)