«Queremos gobernar Moreno y somos la alternativa peronista para hacerlo»



Micaela Junco transmite con énfasis «el orgullo de compatir este proceso con figuras del peronismo histórico», lo que representa un trasvasamiento generacional sin tirar a nadie por la ventana.



El Movimiento Derecho al Futuro de Moreno, su militancia y dirigencia, considera que la lista presentaba debe competir contra la propuesta que encabeza Mariel Fernández porque es «sano dirimir» las evidentes diferencias en las urnas.



«Nosotros no nos vamos a pasar diciendo lo que Mariel tiene que hacer sino que vamos a discutir lo que queremos hacer nosotros, que es un Partido Justicialista para todos, que garantice la unidad», lanza en modo desafiante la joven del MDF y agrega el ingrediente adecuado: «Como queremos gobernar Moreno, también creemos que hay una alternativa peronista para hacerlo. Hoy tenemos la oportunidad desde el Partido Justicialista, yo quiero discutir qué tipo de partido y qué tipo de casa queremos para nuestro pueblo peronista».

Entrevista completa en Desalambrar Tv: