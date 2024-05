Las urnas llaman a elegir autoridades en el Colegio de Abogados Moreno – General Rodríguez. El oficialismo gobernado por el Dr. Eduardo Sreider propone a la Lista 1 Unidad. Si miramos de forma literal el nombre interpretamos que es una Unidad parcial porque la contienda tiene otras dos ofertas que por sus mensajes, consignas y objetivos, trazan aquello que no tiene o posee relativamente la actual conducción.

La Lista 3 Perspectiva, Pluralidad y Transparencia.

La lista 5 Compromiso y Renovación, nace de un análisis fundante: poner al Colegio al servicio de los /as colegas. El Dr. Juan Iturburu, candidato a integrar el Tribunal de Disciplina, abogado de carrera y con historia en la institución, resume en pocas líneas la aspiración de la Lista 5: «Un Colegio de Abogados para los abogados /as. No veo una forma más sintética de nuestra propuesta que además es integrativa, por un Colegio que debe tener las puertas abiertas fomentando la participación más allá de las ideologías».

Acerca del padrón, el resultado que arroje la elección del próximo día viernes ofrecerá el dato de una señal que atraviesa a todas las instituciones: hasta dónde el llamado a las urnas seduce o es importante para abogados /as matriculados.

En esa línea la Dra. Florencia Donadío, segunda candidata a consejera titular (la Lista 5 es encabezada por la Dra. Romina Altamiranda), expone el real sentido: «Con nuestra propuesta queremos llegar a todos los /as colegas, necesitamos de pluralidad sin importar la ideología de cada uno. Queremos ser la voz de todos los colegas que hoy no tienen acceso al Colegio de Abogados Moreno – General Rodríguez«.

Entrevistas completas en Desalambrar Tv: