«Queremos un Concejo Deliberante que frene los negociados y la corrupción enquistada»

Somos Buenos Aires compite en la gran elección y a distancia de ser una expresión testimonial. Las primeras encuestas, que nadie mira pero a todos les importa, ubica a esta fuerza en el tercer lugar e imprimiendo un síntoma anti grieta que puede capturar lugares en cuerpos legislativos.



En Moreno esa propuesta lleva a la UCR, Coalición Cívica, Hacemos por Nuestro País y el Partido Socialista que postula a Mariana López, trabajadora social. En diálogo con Desalambrar habló de la «falta o pérdida de representavidad política del actual Concejo Deliberante» y ubica a la forma de ejercicio del poder «preservando los intereses de grupos empresariales». Por conocimiento heredado apunta al «negocio de la basura» y abre interrogantes acerca del nuevo «pliego de transporte público«



«Nosotros creemos que hay que devolverle al Concejo Deliberante no solo de la voz de los vecinos sino también su función como control. Hoy la gente no participa, no presencia las sesiones, aún con las herramientas que ofrece de difusión pública porque en realidad no encuentra en ese cuerpo un nivel de representación o de interés por el cual sentirse convocada. A mí me parece que hay temas centrales en Moreno, que siguen siendo estructurales, hay que tratar de volver al eje de la representación y que el HCD frene los negociados que permanentemente hay en el municipio, no por una cuestión solo de virtud, sino porque tienen atrás una corrupción enquistada con ciertos sectores empresariales, impiden que que esos fondos se puedan poner al servicio de la gente y las necesidades», concluyó Mariana López, candidata a concejala de SOMOS BUENOS AIRES.



Entrevista completa en Desalambrar Tv: