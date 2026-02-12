Represión y detenidos en la movilización contra la reforma laboral

Como parte del operativo político para imponer una reforma laboral que barre con derechos históricos de la clase trabajadora, el gobierno montó este miércoles 11 -en paralelo con su tratamiento en el Senado- un enorme vallado en torno al Congreso de la Nación y desplegó en forma conjunta a las principales fuerzas de seguridad (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de la Ciudad), que se dedicaron a montar provocaciones y disparar gases lacrimógenos y balas de goma contra manifestantes, mientras carros hidrantes de la policía lanzaban agua.



Las detenciones por parte de las fuerzas represivas, que se extendieron varias cuadras más allá del Congreso, ascienden a más de 20 personas. Muchos manifestantes que se desconcentraban fueron encerrados por motos de la Policía Federal y retenidos en plena calle, a la altura de la avenida 9 de Julio. La reportera Rocío Bao, de Infonews, fue herida con una bala de goma en el ojo.

Manifestantes retenidos por las fuerzas represivas



La ministra de seguridad, Alejandra Monteoliva, anticipó la apertura de causas judiciales contra manifestantes presuntamente identificados.



«La represión que se desató cuando llegaban y llegaban trabajadores a las columnas obreras, cumple una clara función: que la sesión de esta enorme entrega de los derechos de los trabajadores delibere sin que centenares de miles rodeen el Congreso», denunció en X Néstor Pitrola, diputado nacional del Partido Obrero-Frente de Izquierda.

Reclamamos la libertad de todos los detenidos. No a la criminalización de la protesta social. Abajo la reforma laboral esclavista.