Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

domingo, 14 de septiembre de 2025

San Miguel, el único distrito del conurbano que ganó con un partido vecinal

domingo, 14 de septiembre de 2025 2 min de lectura

Presentó el partido Primero San Miguel, que encabezó Héctor Calvente, y con casi 40% de los votos derrotó a Fuerza Patria y a La Libertad Avanza.


Primero San Miguel, el partido vecinal que lidera el intendente Jaime Méndez y que llevó de candidato a primer concejal a Héctor Calvente, ganó ampliamente la elección con un 39,40% de los votos.


Es el único distrito del conurbano que ganó con una propuesta vecinal, enfrentando y relegando a Fuerza Patria y a la Libertad Avanza.


Fuerza Patria presentó a Juanjo Castro en San Miguel y quedó en segundo lugar, con 32,69%. La Libertad Avanza quedó en tercer lugar: Agustín Puiggari recibió el 19,23% de los votos.


En cuanto a la elección de senadores en el distrito, Katopodis quedó en primer lugar con el 48,45%, mientras que Diego Valenzuela salió segundo con el 38,02% y el Frente de Izquierda alcanzó el 4,79%.


La asistencia total de votantes en San Miguel fue del 60,69%, una de las más bajas de los últimos años.

