«Si los propios no votan el Presupuesto que pide Axel, sepan que atentan contra los trabajadores»

Kicillof observa el calendario y hace política. A su modo empuja y condiciona, armas que posee el hombre que lidera un movimiento y quiere coronar en 2027.



El Presupuesto del próximo año lleva en su alforja un pedido de «endeudamiento por más de 3.000 millones de dólares». En la voz del Ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se necesita la aprobación del paquete completo, es decir, Presupuesto 2026, autorización de endeudamiento y la Ley Fiscal que establece las actualizaciones impositivas. Como la interna no se oculta, hasta el momento hay dictamen de Presupuesto y Ley Fiscal.



Sergio Gómez, hombre del Movimiento Derecho al Futuro Moreno, a cargo de la Subdelegación de Trabajo bonaerense en nuestro distrito, recuerda la década ganada o los años dorados cuando «lo que enviaba el Ejecutivo» se votaba con las dos manos, garantizado todos los aplausos. Hace dos ejercicios que Kicillof carece de la ley de leyes.



«Si los propios no votan el Presupuesto que pide Axel deben saber que atentan contra los trabajadores. El Presupuesto es claramente una herramienta para tener margen de gobierno, avanzar en una línea de acción, con lo cual los legisladores que son del mismo color político deberían votar a favor del Ejecutivo», solicita Gómez a los compañeros /as legisladores de Fuerza Patria:



