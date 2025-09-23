Sin justicia para Sergio, garantías para el policía asesino



El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Mercedes suspendió la audiencia de juicio oral fijada hace dos años para juzgar al policía Lucas Caldevilla por el asesinato de Sergio Bogarín porque su defensor informó que requiere 5 días de reposo por un cuadro bronquial. La nueva fecha es el 27/8/2026, EN UN AÑO.



El 18 de noviembre de 2022 en el barrio Los Paraísos de Moreno, el policía bonaerense Lucas Caldevilla, junto a otras dos personas armadas, mató a Sergio Bogarín con cuatro disparos, en la puerta de su propia casa y delante de toda la familia y vecinos. El policía fue rápidamente identificado y detenido, acusado por homicidio triplemente agravado, por la participación de tres personas, por el uso de un arma de fuego y por ser miembro de una fuerza de seguridad.



Pero a pesar de que, por la contundencia de las pruebas, la causa avanzó con rapidez, y ya para principios de 2023 estaba elevada a juicio, al poco tiempo el policía Caldevilla, hombre joven y de perfecta salud, fue beneficiado con un arresto domiciliario, a pocas cuadras de la casa de la familia Bogarín, y poco después lo autorizaron a salir para trabajar. Apenas si logramos que se le impusiera un perímetro de exclusión de 500 metros de cualquier integrante de la familia de Sergio.



En septiembre de 2023 el Tribunal Oral Nº 4 de Mercedes fijó fecha de juicio: 25 de septiembre de 2025.



Así, por dos años se mantuvo la situación de semi libertad del acusado, que enfrenta un pedido de pena de prisión perpetua de la fiscalía y de la familia, acompañada por CORREPI.

A pocos días de la audiencia el defensor del policía pidió la postergación de la audiencia porque le dieron cinco días de reposo por un cuadro bronquial. El Tribunal decidió de inmediato suspender la audiencia y fijar nueva fecha para el 27 de agosto de 2026.



La mamá de Sergio, nuestra compañera Hilda, sus hijos e hijas y el resto de la familia, deberán esperar un año más hasta ver al asesino sentado en el banquillo de los acusados, mientras él sigue yendo y viniendo tranquilamente por el barrio.



Así funciona la justicia cuando le toca juzgar represores por sus crímenes contra los pobres. Para la gorra no existe la prisión preventiva, hayan hecho lo que hayan hecho, y cuanto más puedan estirar las causas, mejor.



Esperaremos un año más, no se van a agotar la paciencia ni la fuerza para seguir exigiendo JUICIO Y CASTIGO POR SERGIO BOGARÍN – PERPETUA AL POLICÍA CALDEVILLA.



FUENTE: CORREPI