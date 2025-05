Temporal en Moreno, día 2

Los parámetros pueden calcular el fenómeno pero cuando el pronóstico se convierte en un hecho todo presenta otra dimensión. Brota la espontaneidad, el llamado a la militancia, al mismo tiempo que se revela la escasa planificación cuando el temporal tuvo alertas tempranas.



Dato que es igual en todas las localidades del distrito: las familias damnificadas que perdieron todo o casi la totalidad de sus pertenencias y bienes, optan por quedarse para proteger su casa. Los diez centros que rápidamente abrió el Municipio resultaron lógicamente una opción.



Este sábado en Moreno Sur los vecinos /as del barrio Nuevo Atalaya aguardaron el despliegue municipal que pudo instalar un puente provisorio sobre la calle San Nicolás y el cruce con el Arroyo El Sauce, frente al SUM de Manantiales, con el Padre Leo Silio a la cabeza.

Operarios de Obras y Servicios Públicos fueron dirigiendo el operativo que permitió reconectar por esa arteria los dos barrios, Nuevo Atalaya y Manantiales:



Julia Carnero, Directora de Defensa Civil, explicó a Desalambrar que «habían registrado más de 400 personas que decidieron no evacuarse y permanecer en sus casas» pero reciben la asistencia alimentaria, productos de limpieza y agua potable. Participa la Cruz Roja y por supuesto Desarrollo Comunitario:





Yesica, junto a otras mujeres que trabajan en el merendero, Un Beso al Cielo, planifica la entrega de comida en viandas, la cena posible que será distribuida en las viviendas populares donde aguardan las familias que perdieron todo.







De Moreno Sur a La Reja, más precisamente Lomas Verdes II. Pudimos confirmar que el centro de asistencia oficial que dispuso el Municipio es la Planta de Transferencia de la basura.



Allí se abre el portón para las /os damnificados /as que ingresan para recibir una ración de comida, calentar agua pero no pueden pernoctar. Las mujeres que expusieron su situación denunciaron que «el Municipio no ingresó al barrio a realizar un relevamiento», que se habían comunicado y enviado mensajes por WhatsApp y que no habían recibido agua potable. En ese preciso instante llega una camioneta de Defensa Civil y entrega un bidón de agua por familia:







En Cuartel V acceder a barrio El Vergel es una odisea. El único mejorado está roto. Aquella gran promesa de infraestructura por la instalación de la cárcel (que está en un 58 por ciento de ejecución) no está a la vista. En la Capilla de San Martín de Porres se encuentra Ramona que recibió «cuatro bidones de agua que dejó la Muni». Se prepara comida para 150 personas. Un vecino pondrá su camioneta para llevar las raciones a cada punto del barrio: