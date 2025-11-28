Trump cierra las puertas de su país

SUSPENDE LA MIGRACIÓN DEL TERCER MUNDO –

El modo de operación demanda un solo hecho que aplica la ejecución general: el tiroteo de un ciudadano afgano contra dos efectivos de la Guardia Nacional imponen blindar el país para recuperar su «corpus natural».



El Presidente de Estados Unidos anunció que impedirá el ingreso a su país de ciudadanos del «Tercer Mundo», una definición amplia que hará efectiva de acuerdo a la conveniencia.



«Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del Tercer Mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo», escribió el magnate republicano en una publicación nocturna en su plataforma de redes sociales Truth.



Trump también escribió que «eliminaría a cualquiera que no sea un activo neto para los Estados Unidos» y «pondría fin a todos los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos de nuestro país, desnaturalizaría a los inmigrantes que socaven la tranquilidad doméstica y deportaría a cualquier extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o no compatible con la civilización occidental».



Amenazó con revocar «millones» de visados concedidos durante el gobierno de su predecesor, Joe Biden. Esto incluiría el programa de visas especiales para los afganos que habían trabajado con Estados Unidos en Afganistán antes de que los talibanes regresaran al poder.



Las políticas antimigratorias de su segundo mandato, caracterizado por una campaña de deportaciones masivas, recién comienzan.