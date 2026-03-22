Un arma en la escuela, la Directora renuncia, la educación vulnerable



Un hombre que vivió muchas décadas inmerso en la educación pública supo decir: «cada escuela es una isla».



Podemos inferir que «la educación flota» o que «la institución es única«, no porque ostente un reglamento sino porque la cotidaneidad es única, que la institución lucha para no hundirse frente a los problemas estructurales, endémicos.



En los años de inclusión excluyente, la violencia supera a los desbordados equipos interdisciplinarios que llegan al conflicto. Gana la discontinuidad, aumenta la vulnerabilidad y en la caja de intervención faltan herramientas, al mismo tiempo que «el comisariado de inspectores /as» exige «normalización trabajando con todas las partes involucradas».



Hace más de una semana la comunidad de la Escuela Secundaria N° 55 atraviesa cambios, salidas, estampidas y vínculos rotos.



Un hecho enciende las alarmas y hay que «armar un rompecabezas», chequeo con muchas fuentes, para conquistar a un piso de certeza. A finales de la segunda semana de marzo «un alumno cuelga en las redes (grupo privado) la foto empuñando un arma, secuencia construida en los baños de la escuela». Acto seguido, la tesis virtual llega a su fase inevitable: se filtra lo que ya estaba publicado en la red y las autoridades educativas se ven impactadas.



Los mensajes por WhatsApp toman velocidad y un dato ofrece tranquilidad: el arma era de juguete. Madres y padres de la comunidad temen porla inseguridad de sus hijos /as, reclaman explicaciones, una reunión urgente.



Entre el 16 y 17 de marzo las partes logran reunirse en asamblea, sin la presencia del Inspector, dando el rostro la Jefatura, acompañada por el gremio SUTEBA. La tensión posible, por las condiciones objetivas reales, llevó a un pedido de refuerzo policial que se apostó afuera de la escuela.



Dos fuentes aseguraron a este medio que «la comunidad organizada pedía la remoción de todo el equipo directivo y equipo de preceptores del turno tarde», no exclusivamente por la foto del arma en la escuela sino por una «serie de irregularidades a lo largo del año 2025, volcadas en actas y cuyos originales no estarían en la Secundaria N° 55».



La Directora presenta la renuncia, pero ¿el supuesto fusible resuelve una problemática territorial, compleja y estructural, donde la escuela no es protagonista exclusiva ni excluyente? ¿La llegada de una nueva figura impondrá la autoridad porque es eso lo que centralmente está iendo interpelada con fotos, videos, en modo juego pero bien real?



Hay que dejar que el tiempo haga su tarea, que bajen las aguas, que todo se tranquilice y que la isla se mantenga a flote. En eso el sistema si que ofrece garantías.



