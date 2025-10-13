Una alumna de Moreno ganó las Olimpiadas de Lenguaje Tecnológico



La noticia construida en los posteos. Las redes como protagonistas, vehiculos de salutaciones y comentarios, la presencialidad limitada a las órdenes superiores de no hablar.



Curiosidades del tiempo en el que todo está en reducidos escritos virtuales. En la cuenta oficial de Instagram de la Región 9 se colgó una esquela: «Desde Inspección de Educación Técnica de la Región 9 queremos felicitar y agradecer a los 36 estudiantes de los distritos de Moreno, San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz que participaron con compromiso y entusiasmo en la instancia regional de las Olimpiadas de Lenguajes Tecnológicos – Ciclo Básico».



El compartir saberes, conocimiento, inquietudes, capacidad creativa y crítica de construcción innovadora, la Primera Olimpiada de Lenguajes Tecnológicos Dr. René Favaloro, reconoció a la alumna Kiara Brites (Segundo año Ciclo Básico) de la Escuela Secundaria Técnica N° 4 de Moreno como la ganadora.



La noticia posee interés porque enseñar es un acto público y la manifestación que nos acerca al cotidiano es conocer todos los resultados.



Aquí sabemos que Kiara y otros /as 35 estudiantes de escuelas técnicas de cinco municipios se encontraron para compartir conocimientos, sensaciones, momentos únicos… la red real que construye Lenguajes Tecnológicos.



Ellos /as son el resultado de sostener las «técnicas» que ofrecen como pedagogía los profesores /as, cuerpos directivos. La educación pública sigue de pie.