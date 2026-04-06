URGENTE: Piden NO utilizar la leche Yatasto que se entregó hoy en las escuelas



Lunes 6 de abril, comienzo de la primer semana del cuarto mes del año. Para desprevenidos /as, el Servicio Alimentario Escolar (SAE) está bajo la responsabilidad de la Municipalidad de Moreno desde marzo de 2020.



Siendo más precisos, desde marzo de 2021 y hasta el presente es el mismo grupo empresarial ((Pereyra – Carrillo), proveniente del Sur de la Provincia quien explota el SAE. La contratación es directa y la realiza Lis Díaz, Secretaría de Desarrollo Comunitario. La estructura de funcionamiento inmediato lo tiene al ex consejero escolar Miguel Alcaín como Director.



El gobierno de Mariel Fernández es quien supervisa el paquete diario, realiza los controles de calidad y observa que llegue lo escrito en las facturas. Sin embargo no es el Municipio de Moreno quien ALERTÓ ESTE LUNES 6 DE ABRIL de retirar de todas las escuelas la Leche fluída Yatasto. La Jefa Distrital, Karina Ramírez, que no es responsable del SERVICIO SAE tomó la tarea.



El comunicado de Ramírez vía WhatsApp es muy concreto, específico y particular. Solicita no entregar ni utilizar la leche que hoy bajó a las escuelas con un dato extraño: la fecha de vencimiento es del 17 de abril, por tanto ese no es el problema.



Queremos informar que en la entrega del día de hoy (6/04/2026) se detecto una partida de LECHE FLUIDA MARCA YATASTO LOTE:1-076, con fecha de vencimiento 17/04/2026 que presenta un estado irregular











¿Por qué la Jefa Distrital solicita que las autoridades escolares aparten ese producto que presenta un estado irregular? El mensaje de Ramírez llega al mediodía y la leche se entregó a primera hora, ¿qué cantidad de escuelas prepararon el desayuno con ese producto irregular? ¿Quien observó que el producto no debía consumirse y cuál era la irregularidad? ¿Cuáles son los riesgos?



En el pie de página de su mensaje la Jefa Distrial coloca un epitafio: Muchas gracias, SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR.