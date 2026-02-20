Villarruel: «Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno»



La fiesta de La Chaya en La Rioja quedó atrás. Desde sectores libertarios califican de «figura marginal» a la Vicepresidenta de la Nación que sabe responder sorteando chicanas de escasa producción pero muy efectivas.



Victoria Villarruel utiliza su cuenta de X y fija su posición política frente a la pelea de Trump y el mundo, en el que Estados Unidos trata de recuperar centralidad o preservar lo que aún le queda de ella.



El primer comentario de Villarruel refiere a la decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los «aranceles que Trump le impuso a las importaciones». Inmediatamente acopla una tercera posición y postea: «Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina».



Su crítica al modelo de Milei, el Presidente de la Nación, no requiere de insultos o frases marketineras. Alienta y da señales en el gran frente de discusión: «La apertura total y libre de las importaciones solo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales. Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios«, una frase de Victoria Villarruel que puede anclarse en la «insubordinación fundante» que pregona desde hace muchos años el politólogo Marcelo Gullo.



Villarruel no solicita permiso, resiste sin romper algo que se encuentra destruido. Leer mensaje de cierre: «…estamos hablando de Nacionalismo o Globalismo».





La decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones, implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos.



