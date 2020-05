3 shares







HABLA, LA DIPUTADA NACIONAL ROMINA UHRIG –

La Secretaria de Desarrollo Productivo en el gobierno de Walter Festa, por los enroques y reacomodamientos que produjo el triunfo a nivel nacional y provincial, asume un lugar en el honorable Congreso de la Nación Argentina. El ex intendente conduce a cuatro concejales. Si hablamos de poder y representación, ahí está la Agrupación 9 de Agosto en plano institucional».

Romina Uhrig es quien propone debatir y discutir la asistencia alimentaria en Moreno. Ese eje tiene la plataforma que como Secretaria de Desarrollo Productivo quiso y pudo realizar: la asistencia a comedores, merenderos y centros de jubilados.

Hoy, ¿le preocupa el hambre de la población morenense teniendo una posición como diputada nacional?

Me alarman los llamados que tengo de instituciones, comedores, merenderos. Con el tema de la pandemia muchas de las familias que hacen changas hoy no tienen su plato de comida y la mercadería no llega. Tengo muchísimos llamados, los cuatro años de gestión estuve muy involucrada con lo social, con comedores, merenderos, familias, centros de jubilados, me alarma porque nosotros recibíamos donaciones de empresarios, era Secretaria de Desarrollo Productivo por lo que articulaba mucho con empresarios y les doy las gracias por habernos acompañado en ese momento, más lo que compraba el Municipio, en ese momento no teníamos ayuda de Nación y Provincia, teníamos un gobierno en contra. Con lo que compraba el municipio más las donaciones de los empresarios con los mismos comedores y merenderos, llegaba, dábamos carne, pollo y alimentos necesarios.

¿Cómo secretaria de Desarrollo Productivo la función más importante, con ayuda de los empresarios, fue la asistencia o ayuda directa? ¿Eso me estás diciendo?

Claro, exactamente, desde mi área acompañar al empresario, escuchar, ayudar, aportar en lo que más podía y ellos desde su parte colaboraban. Imagínate que en ese momento la crisis de Macri que generó hambre, desastre y falta de trabajo en Moreno. Sabemos que estábamos por debajo de la línea de pobreza y crecieron mucho los comedores y merenderos, aportábamos mucho a ellos. Hoy no entiendo como la intendenta Mariel Fernández, teniendo Nación, Provincia, lo de su movimiento social, alimentos de escuelas, de PAMI, de los empresarios también dicho por ella también, no llega a todos y todas.

AUDIO 1

Entonces como diputada nacional y ex funcionaria del Departamento Ejecutivo, ¿qué plantea?

Quiero saber que están haciendo con la mercadería, como la están distribuyendo, a mí por lo menos no me cierra. Te digo la verdad, recibo llamados, mensajes continuamente.

No será que es una crisis demasiado grande y que lo que recibe la Intendenta no alcance para todos o el planteo es que debe rendir cuentas de lo que hace. Para eso está el Concejo Deliberante, usted tiene un bloque, podrían hacer las consultas y pedidos de informe

Si, por supuesto se va a hacer. Estamos con el tema de la pandemia y es una crisis muy grande, pero tuvimos la pandemia de Macri que fue otra crisis muy grande, triplicó comedores y merenderos, yo la verdad no entiendo que está pasando con la mercadería que llega a Moreno, porque a Moreno llega pero no sé cómo la distribuyen.

AUDIO 2

Por ser diputada nacional, ¿se la convocó a participar del Comité de Emergencia local o no le interesa integrarlo?

Es una de las mentiras de Mariel, yo digo que ella miente y miente mucho, a mí nadie me llamo y me hubiese encantado estar como Diputada Nacional, por mi querido pueblo. No me llamaron a mí, ni a un ex intendente como Walter Fasta, no llamaron. Digo que Mariel miente porque dice que Fasta dejó un Municipio devastado, sabemos que es mentira porque él gobernó cuatro años y teniendo a Macri. Eso no es por tirarnos la piedra, nosotros nos hacemos cargo de todo, pero miente porque el que gobernó 20 años fue Mariano West que dejó destruido a Moreno desde las escuelas, las calles, lo estructural y económico. Nosotros agarramos el Municipio que nos tocó, nos hicimos cargo y pudimos hacer lo que pudimos por tener un gobierno en contra, gobernar cuatro años con Macri y Vidal. Miente cuando dice que dejamos 1200 municipales, cuando sumamos a la planta 400 municipales, de eso el 60% ya estaba en el Municipio, eran monotributistas y Municipales de Salud, de Cultura, SAME, ya estaban, lo que hicimos fue que tuvieran recibo de sueldo y trabajen dignamente.

Aparece algo, que tal vez en la Rendición de Cuentas tengamos mayor visión, digo que lo que señala la Intendenta refiere a tres decretos de Festa que hacen crecer la planta municipal de manera exorbitante e insostenible, que golpeaba a los trabajadores de carrera que esperaban recategorización y que no accedieron, que se premiaba a los jerárquicos. Esa es la denuncia política de la Intendenta que hizo que bajaran los decretos con un decreto.

La verdad para mí y muchos compañeros lo que hizo Mariel fue una locura, cuando estuvimos los cuatro años, lo primero que nos pidió la gobernadora Vidal fue que bajáramos la planta Municipal.

AUDIO 3

No lo hicieron y aumentaron la Planta

Pedía que saquemos a 1500 municipales, que les demos la baja para equilibrar el Municipio y nosotros no creíamos que esa fuera la forma de equilibrarlo, sacarles el pan a 1500 familias. Nosotros con Vidal y Macri pudimos mantener a los municipales a todos adentro, ¿Cómo ella hoy no puede teniendo un gobierno a favor?

Los jerárquicos se tienen que ir, eso es así, llegan con el/la intendente y se van, es un principio político y ético.

Nosotros no lo vemos así y no lo vemos así, no era gente de Festa, eran muchos compañeros que hacía quince años trabajaban en el Municipio y fueron despedidos. Te puedo llegar a decir un caso de un compañero que tenía quince años en el Municipio que cumplía una buena función, un tipo muy capaz, le dieron la baja, lo vuelven a llamar y lo mandan como sereno con el sueldo más bajo.

¿Eso no lo hicieron ustedes, de no echar pero mandarlo a un lugar inadecuado? Tenía información que en algún momento se hizo.

No, por supuesto que no. Te comento lo que pasó, los llamados de los compañeros, si el intendente habrá despedido algún municipal pero lo de esta intendenta fue masivo, una locura despedir tantos municipales por decir “son de Festa y son ñoquis”, siendo mentira porque muchos compañeros que trabajaban.

Diputada, en esto de los 600 no hubo una manifestación de 600 personas en la calle. No se explicó todavía cómo se fueron arreglando los errores que podrían haber cometido, no queda claro si fueron 600, 400, el oficialismo y el gobierno no lo aclaró y en la calle no se vio una movilización estruendosa.

Creo que también hubo miedo de por medio y las expectativas de que los vuelvan a llamar, muchos de esos municipales que los veías y decías ¿Cómo puede ser? Nosotros llegábamos a echar uno y se armaba flor de lío”, decíamos ¿Cómo puede ser que tantos municipales que echaron ninguno o muy pocos se manifestaron? Tampoco lo podíamos entender, creo que fue por miedo o la expectativa de que los reintegren.

AUDIO 4

En y desde el Congreso de la Nación, ¿presenta la situación de Moreno y con quién lo habla?

Tuve la posibilidad de hablar con el compañero Máximo (Kirchner) en su momento, le comenté, entendía el tema de la situación. Justamente ahora con el tema de la pandemia no nos pudimos juntar más. Pero sabemos que la situación hoy en Moreno es crítica, la verdad que todo lo que está pasando acá en Moreno con el tema de los comedores, de los municipales es algo muy grande que justamente con la pandemia se está tapando.

Y la política o sobre la política, Festa ya fue, fue historia, tuvo una oportunidad de cuatro años y la desaprovechó porque efectivamente el pueblo de Moreno no lo eligió en una propuesta de siete listas. Eso habla de como perdió capital en cuatro años siendo Macri y Vidal, pero el que ejerce la municipalidad tiene que mostrar cualidades y creatividad. ¿Ya está el festismo y viene otra propuesta que nace de la conducción de Festa para que Moreno tenga opción? ¿Es eso lo que ustedes están pretendiendo hacer’

Yo soy parte de un proyecto político que ama Moreno y que vamos a trabajar para poder volver a Gobernar el municipio. Yo creo que Walter tuvo una interna muy grande, primero agarramos un municipio que West gobernó por veinte años y lo dejó estructural y económicamente muy mal. Vino Walter Festa, lo cual no pensamos gobernar con Vidal y Macri, y cuando decimos que tuvimos todo en contra es que fue así, nos costó mucho todo. Sabemos que Moreno es como una provincia. Económicamente y estructuralmente quedó muy mal desde escuelas, imagínate cuando asumimos teníamos un déficit fiscal de 44 millones mensuales, hoy a la señora Intendenta se lo dejamos en millón y medio, por eso digo que hay partes en las que Mariel miente y miente mucho. Nos costo muchísimo, lamentablemente no alcanzó. Hicimos trescientas (300) cuadras y Moreno necesita mil (1000) cuadras por año de asfalto, necesita escuelas, jardines, iluminación, cloacas, por eso Moreno necesita una gran ayuda de Provincia y Nación.

AUDIO 5

Hay dos causas penales donde se investiga al ex intendente. En una de ellas se solicitó información patrimonial también a usted. La cuestión es enriquecimiento ilícito

Nosotros estamos muy tranquilos sabemos que esto viene de lo político. Nosotros no fuimos citados y lo dejamos en la mano de la justicia y estamos muy tranquilos.

Y cuando lleguen a la justicia ¿podrán explicar lo que tienen a partir de lo que han producido?

Si, por supuesto y está todo declarado. Imagínate que cuando asumí como Diputada hice la declaración y está todo declarado.

AUDIO 6

¿Buscó una reunión con la Intendenta?

Yo intenté hablar con ella, pedí una audiencia y la verdad que nunca la recibí, nunca me llamaron, al contrario en el Comité de Crisis mienten porque dicen que nos llamaron y no es así. Creo que ella está tomando el Municipio como una cooperativa, da mucha pena y mucha bronca porque un pueblo la eligió y ella tiene que gobernar para los seiscientos cincuenta mil habitantes de Moreno, no solo para un sector.