Las causas judiciales SAE, Títulos Truchos y muertes de Sandra y Rubén ¿sin debate oral y público?

Corre una versión nacida en los pasillos del Departamento Judicial de Mercedes. Allí hay tres investigaciones que culminaron sus etapas de instrucción, pedido de elevación a juicio. Las tres han sido unificadas y están a cargo del Tribunal Oral N° 4, lo que sería una MEGA CAUSA CONSEJO ESCOLAR DE MORENO.

Antes que termine el mes de agosto se habría enviado a las partes interesadas, imputados /as y sus respectivas defensas, una convocatoria oficial realizada por el FISCAL DE JUICIO que ofrecería a todos /as un juicio abreviado, artículo 395 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires: «Si el Fiscal estimare suficiente la imposición de una pena privativa de la libertad no mayor de quince (15) años o de una pena no privativa de la libertad, procedente aún en forma conjunta, podrá solicitar el trámite del juicio abreviado«.

En caso de prosperar el juicio abreviado no tendrá debate oral y público la mega causa conformada por la bautizada «Títulos Truchos» asociación ilícita, defraudación al Estado provincial, con esta lista de 17 imputados /as: Lilian Juárez, Myriam Juárez, Bettiana Arazco, Cecilia Parentti, Emilse Carnero, Wenzel Gerardo Andrés, Meniz Claudia Silvia, Vita Yesica Romina, Lupo Archilli Braian, Cordoba Mercedes Azucena, Carnichelli Alberto Zelmar, Villanueva Nadia Ayelén, Laihacar Ángela Rosa, Montes de Oca Valeria, Carnichelli Damaris, Galván Jonatan y Puente Elisa Ivonne.

La segunda causa corresponde al Servicio Alimentario Escolar, Escuela N° 41, Lomas de Casasco, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con malversación de caudales públicos en calidad de coautores a ocho (8) personas, entre funcionarios /as y dueños de la empresa PASFIN S.A: Parentti Cecilia Verónica, Montiel Marcela Inés, Andrade Waldo Oscar, Ladelfa Gladys Beatriz, Di Mario Florencia Anabella, Di Mario Matias Nicolás, Berzoni Mónica Claudia Alicia, Zarza Camilo Gustavo.

La tercera causa refiere a las muertes de Sandra y Rubén ocurridas tras la explosión en la Escuela 49, el 2 de agosto de 2018, durante la Intervención del Consejo Escolar a raíz de las dos denuncias penales anteriores (Títulos Truchos y SAE). En la misma hay cuatro (4) acusados /as: Cristian Javier Ricobene (gasista), Sebastián Nasif (Interventor Consejo Escolar), Mónica Berzoni (ex presidenta del Consejo Escolar) y Jorge Galian (ex consejero escolar del área de Infraestructura).

Aquí fueron sobreseídos por la Jueza de Garantías Adriana Julián: Jorge Almada (Tesorero), Pablo Daniel Perazzo (Secretario Técnico), Walter Nieto (consejero escolar) y Carlos Lana (consejero escolar)