1 millón de despidos: cortes en todo el país contra el cierre de “Volver al Trabajo”



Este martes 7 de Abril desde las 10 horas, más de 70 organizaciones sociales, piqueteras y de la economía popular realizarán cortes en todo el país contra el cierre del programa “Volver al Trabajo” por parte del gobierno de Javier Milei.



Más de 70 organizaciones sociales, piqueteras y de la economía popular salieron a las calles en todo el país buscando frenar la decisión ejecutiva nacional de desmantelar el programa Volver al Trabajo. La jornada nacional de protesta dejó enfrentamientos en los puentes Pueyrredón y Saavedra. Fue luego de que el Gobierno de Javier Milei ratificó la eliminación de los beneficios para 900.000 personas, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se decretó el cese de la intermediación de los programas locales.

El plan de lucha, los cortes en todo el país:



6 cortes de Accesos en CABA y La Plata

-MDP corte ruta 2

-Bahia Blanca

-San Nicolás

-Pergamino

Rosario: corte Autopista Bs As

Santa Cruz: Ruta 3 Acceso Norte, Caleta Olivia-Cic “Micaela Santana”, Las Heras-Ministerio Capital Humano, Río Gallegos

Río Negro: Roca y Tucumán, Gral Roca.

Formosa: Av. Guitnisky-Municipio de Ibarratea-Clorinda.

San Juan: Plaza 25 de Mayo movilización hasta España y Libertador

Misiones: Ruta 12 , El Dorado-San Pedro-San Vicente-Oberá-Posadas

Córdoba: Movilización a Patio Olmos desde-Colón y Cañada-27.

Mendoza: Nudo vial

Salta: Olla popular frente al Cabildo

Santiago del Estero: Av. Belgrano y Pellegrini-Montequemado

Chaco: Corte de ruta 51.-Resistencia movilización-San Martin corte R90

Paraná: marcha en Capital

Corrientes: Marcha en capital

Jujuy: corte puente Legislatura y movilización.

Catamarca: Movilización

Tierra del Fuego / Río Grande: Movilizaciónes

Neuquén: movilización a Casa de Gobierno

Chubut / El Bolsón: movilización en Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn



FRENTE DE LUCHA PIQUETERO