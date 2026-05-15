A los gritos por Cristina Libre en la clase política de Axel Kicillof



Erróneo es clasificar como «un nuevo capítulo de la interna peronista» lo que sucedió ayer en el Teatro Coliseo Podestá (La Plata). Acto inaugural del curso de formación política del PJ bonaerense, partido que preside el gobernador. Kicillof con su música de abrazar a todos y todas, empezando por la herramienta histórica pero con su marca bautizada Movimiento Derecho al Futuro. También La Cámpora es PJ bonaerense y su grito de batalla contra todas las injusticias es Cristina Libre. Así los posicionamientos reconocidos, el pedido a los gritos a Kicillof para que pronuncie la frase encierra el liderazgo natural que él debe reconocer.



“Cristina libre, Cristina libre. Axel decilo”, se escuchó desde uno de los sectores de la sala, mientras los militantes desplegaban una bandera alusiva.



La respuesta de gran parte del auditorio hizo tronar la canción “Axel presidente”. Kicillof, en su admirable función de no lavar los trapos afuera, concluyó la clase así: «“¡Viva Perón, viva Evita, viva Néstor y viva Cristina!”



Los dos sectores se encuentran armando sus estrategias con diferencias mayúsculas que, a la luz de todos los hechos, se reproducen invariablemente porque lo profundo y esencial está roto.