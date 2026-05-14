«Milei es el mercado, defiende lo privado y trabaja para destruir todo lo que es público»



Marchó en defensa de las universidades públicas, la cuarta marcha federal en rechazo al desguace que ejecuta Javier Milei.



Es Ricardo Vago, hombre del Partido Socialista, con experiencia en puestos ejecutivos y legislativos, el que no saca de eje lo que el actual Presidente de la Nación declaró antes de llegar al sillón de mando: «Dijo que odiaba el Estado, entonces trabaja para los mercados y aplica una política darwiniana».



La protesta mantiene la masividad, con matices propios del desgaste y un aspecto que Vago subraya con vital atención: «En la primer marcha para defender las universidades todos pensamos que iba a servir, y ahora antes de la cuarta marcha el gobierno anunció otro ajuste en los presupuestos universitarios».



Sin perder de vista qué y a quién representa el hombre que preside el país, expresa que Milei «comprende que las universidades públicas le quitan gente a las universidades privadas, es decir, para el Presidente de la Nación todo es un negocio porque la actividad económica que postula es el mercado», expone Ricardo Vago y reafirma algo superior a una crítica: «La existencia de la universidad pública ataca su concepto de mercado,y considera que éste resuelve todas las dificultades. Por eso recorta las partidas para pacientes oncológicos; no le interesa si las rutas nacionales están rotas y por eso aumentan los accidentes y las muertes, nada es un problema porque Milei vino a destruir el Estado».



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