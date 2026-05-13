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miércoles, 13 de mayo de 2026

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Mujeres frente al Municipio reclaman por sus hijos /as y formulan graves denuncias

miércoles, 13 de mayo de 2026 1 min de lectura


Cargan el dolor de la desvinculación y usan la palabra como arma de defensa. Son mujeres de pie que se consideran víctimas del sistema judicial; madres que transitan la judicialización de sus niños /as sin conocer a fondo el expediente, desconectados de ellos /as, en algunos casos superando la medida de abrigo y en camino a la adopción.


En torno a las causas, la mayoría tuvo en los servicios escolares públicos la «primer escucha» que inmediatamente se transformó en medidas de cuidado, separación del núcleo familiar denunciado.


Cinco historias que llegaron a la puerta de la Municipalidad de Moreno para explicitar el abandono del Servicio Local de Niñez, la violencia institucional en los juzgados de Familia N° 1 y N° 2, el nulo asesoramiento y la inexistente información.


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