Propuestas para disfrutar la temporada de otoño en Moreno

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El Municipio de Moreno ofrece propuestas de turismo de cercanía para disfrutar durante el otoño en el Distrito Ecológico Roggero (DER), el corredor turístico natural ubicado en La Reja y Francisco Álvarez que integra la Reserva Natural Municipal Los Robles, la Estancia El Dorado, la Plaza Favaloro, el Paseo Costero y distintos espacios recreativos y ambientales para el disfrute de las familias del distrito y toda la región.



En el marco de la temporada de otoño, el DER ofrece una experiencia vinculada a la naturaleza, el descanso y el turismo sustentable. Los paisajes adquieren tonos ocres y dorados y generan un entorno ideal para actividades recreativas y de conexión con el ambiente natural y a una hora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



La propuesta turística contempla opciones para todas las edades y distintos intereses. Las familias y visitantes pueden disfrutar de espacios al aire libre, jornadas recreativas y propuestas gastronómicas. También se desarrollan actividades orientadas al turismo de naturaleza como avistaje de aves, senderismo, trekking, cabalgatas y camping.



Entre los principales atractivos se encuentra la Reserva Natural Municipal Los Robles, ubicada en Benito Juárez y Williams, un espacio destinado a pasar el día, realizar almuerzos, acampar y hospedarse en posadas o cabañas rodeadas de naturaleza. La Estancia El Dorado situada en Carlos De Linneo 180, ofrece además una experiencia de descanso y contemplación con servicios de glamping y actividades recreativas.



El DER cuenta con senderos guiados y autoguiados que permiten recorrer la flora y fauna local a través de circuitos señalizados. También se destacan los miradores naturales del Dique Roggero, el lago San Francisco, la laguna de Plaza Favaloro y el Paseo Costero, espacios elegidos para disfrutar de los atardeceres y del paisaje natural.



También se puede disfrutar de distintas alternativas gastronómicas como el Paseo Gastronómico de Los Robles, la cafetería Dymhouse ubicada en la laguna del DER, el sector gastronómico de Plaza Favaloro, el Bodegón El Dorado y la Estancia Rancho Viejo.



En la Laguna del DER funciona el vivero de plantas nativas “Raíces del Roggero”, que ofrece especies de producción local e insumos para jardinería sustentable. En Rancho Viejo también se realizan cabalgatas y jornadas de campo.



Otro de los espacios destacados es la Casa Museo Rancho Los Estribos que se ubica sobre López Buchardo y El Maestro, sitio donde vivió y pintó el artista popular argentino Florencio Molina Campos y que el Municipio preserva como parte del patrimonio histórico y cultural local.



Además, se organizan salidas semanales gratuitas del bus turístico con recorridos guiados por el casco urbano y los principales puntos turísticos del distrito.



Por consultas y reservas se encuentran disponibles los siguientes contactos: Los Robles 11 2405-4639 y Estancia El Dorado 11 2191-3540



Para conocer más propuestas recreativas y culturales como yoga, peñas, bicicleteadas, biblioteca, celebraciones y días de campo se puede acceder a las redes sociales oficiales en Instagram @turismo.moreno, @estanciaeldorado y @losroblesmoreno