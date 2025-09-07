Desalambrar

«A pesar de algunos inconvenientes puedo decir que todo está en orden»

domingo, 7 de septiembre de 2025 1 min de lectura

ELECCIONES 2025 –


El trabajador colectivero Hugo Romero, cabeza de lista de la propuesta SOMOS Buenos Aires emitió su voto acompañado por una de sus hijas.


El día soleado ayuda mucho en salones que no tienen luz comentó a Desalambrar el candidato a concejal, quien agregó que «más allá de algunas dificultades en Cuartel V que se pudieron solucionar, la jornada se desarrolla con normalidad«.


Un dato expuesto por la mayoría de los frentes o alianzas electorales confirma que «hubo demora en el inicio comicial por la ausencia de presidentes de mesa».

