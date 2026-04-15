Sreider por siempre Presidente, con apoyos que abren la polémica



ELECCIONES EN EL COLEGIO DE ABOGADOS /AS MORENO – GENERAL RODRÍGUEZ –



La permanencia, continuidad, perpetuidad, convierte a la figura en algo superior a la institución que representa. Eduardo Sreider es, sin lugar a dudas, uno de los tantos /as protagonistas de la creación del Departamento Judicial Moreno – General Rodríguez y va a las urnas buscando la reelección como Presidente del Colegio de Abogados, comicios que se celebrarán el próximo mes de mayo. En su campaña, Sreider apuesta a la memoria y convoca a magistrados /as, como el Juez Gabriel Acosta y la Jueza Mirtha Guarino quienes «recuerdan el inicio del Departamento», expresan las metas alcanzadas, dan nombres que construyeron el camino de la justicia más próxima, y de cara al futuro sugieren a los /as matriculados /as seguir por el mismo rumbo, pero esos videos quedan expuestos en la cuenta oficial de Instagram de Lista1Unidad que lleva un cierre de propaganda: GESTIONAMOS, PROPONEMOS, HACEMOS, con la firma digital de Eduardo Sreider







Preguntas que exceden a la campaña:



1- Que los /as magistrados /as emitan un acompañamiento electoral tan directo ¿configura una intromisión del Poder Judicial en un ámbito ajeno al mismo?

2- Si fuese intromisión, ¿no queda sesgada la imparcialidad que debe preservar el ejercicio de la justicia?

3- ¿Es ético que un juez o jueza asuman un rol de militancia, de actuación sectorial y política, cuando de él o ella se exige distancia apropiada frente a una confrontación sectorial?

4- Este tipo de campaña, que hace historia porque juega en los bordes, ¿dañará la credibilidad de un sistema que necesita curaciones mas que nuevos daños?



El Colegio de Abogados /as Moreno – General Rodríguez es un espacio de poder y desde el nacimiento de la institución, en el año 2011, hay un Presidente que vence al tiempo: Eduardo Sreider es la Lista 1 Unidad y competirá el próximo 8 de mayo contra la Lista 8, Nueva Abogacía. Hay un oficialismo y también una oposición… para que la democracia afronte su juego y emita un fallo.