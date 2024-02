Agua, baños, fallas eléctricas, filtraciones, lo básico ¿garantiza? el comienzo de clases

A cinco días del inicio del ciclo lectivo en la Provincia de Buenos Aires, las familias deben saber que «el esquema oficial fija puntos elementales que no pueden faltar en las escuelas, lo que se traduce en riesgo de inicio:

1- Falta de agua

2- Falta de gas para comedor

3- Baños sin posibilidades de uso

4- FILTRACIONES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ASISTENCIA

5- FALLAS ELÉCTRICAS

6- Puertas o ventanas sin vidrios

Desde el 6 de febrero comenzaron los trabajos, intervenciones en un listado de servicios que no contemplaban reparación de techos (de esa nómina). Eran ocho (8) escuelas primarias; cuatro (4) escuelas secundarias y cinco (5) jardines de infantes. Ese parte carecía de detalles técnicos, mínimas especificaciones de los problemas a resolver. En la sesión de Consejo Escolar (prevista para este miércoles) se espera conocer el riesgo de inicio 2024.

De lectura rápida y fácil interpretación. El gobierno bonaerense buscará por todos los medios posibles y a su alcance demostrar que hay DERECHOS y FUTURO. Si ayer el edificio fantasma dejó de serlo tras nueve años de espera (inauguración Escuela 83 Altos de la Reja), una gran foto no debe ocultar un leve pastizal o bosque.

Como el presente imperfecto impone la carrera de «degradación masiva», la memoria convoca a no olvidar. No es momento de interpelar sino de recuperar las huellas que dejó el camino de Sandra y Rubén. Serán los /as vecinas /os quienes relancen los 12 puntos básicos que garanticen condiciones dignas, saludables y seguras para toda la matrícula de alumnos /as morenenses. Comité de crisis por escuela o la forma que surja de la creatividad propia de «las comunidades».