Al Máximo: elecciones en el PJ bonaerense

El actual presidente del PJ provincial convocará a elecciones partidarias para finales de este año. El actual diputado asumió su presidencia en 2021, aún con la figura de Alberto Fernández sobre la escena y se le termina el mandato en diciembre de este año.



Cabe destacar que tras la derrota electoral en el 2023, se abrió una interna en el peronismo, y puntualmente en la provincia de Buenos Aires por la conducción del espacio. Mientras algunos seguían al hijo de la ex presidenta, otros dirigentes consideraron que el liderazgo lo debería tener Axel Kicillof, gobernador de la provincia. El objetivo busca ordenar las disputas internas porque nadie desconoce que en este año «comienza la batalla por el 2027».