Alberto es Fernández

En el canal de streaming Blender el ex Presidente de la Nación tomó altura, espacio, lugar, des cancelado. Alberto Fernández cargó contra la justicia, especialmente el Juez Ercolini, acusándolo de «manipular la causa que le inició su ex esposa Fabiola Yañez.



Por supuesto que la entrevista versó sobre supuestos encuentros (fuera de lo institucional) que habría mantenido el ex Presidente, pero lo valioso no alimenta la farándula sino la mirada política de Alberto. Reivindica la figura de Axel Kicillof y dispara hacia adentro: «“Lo que yo no me perdono es que nosotros ayudemos al Gobierno haciéndosela más difícil a Axel, no me pregunten cosas que todos saben”.



Alberto considera que la «interna» no es solo partidaria: «Los conflictos internos dentro del peronismo no se limitan a las diferencias entre dirigentes, sino que tienen repercusiones institucionales. Y eso puede complicar la gobernabilidad en la provincia de Buenos Aires».



Otra figura que tiene el reconocimiento del ex Presidente de la Nación es su ex Ministro de Economía: «Es una de las personas que mejor conoce el Estado nacional”, en alusión a Sergio Massa.



Admitió Fernández que el triunfo de Milei se vinculó con el Frente de Todos como estructura más que por su gestión porque «reivindicó haber dejado la tasa de desocupación más baja de la historia de la democracia, con 5.5«, y que su administración tuvo un contexto de «la deuda con el FMI, la pandemia, la guerra en Ucrania y la sequía».