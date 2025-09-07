Arrancó la elección: pocos electores y faltan Presidentes de mesa

Una escritora de fuste supo decir en el recinto de sesiones que «una imagen vale más que mil palabras». A las 8 AM se abrieron las escuelas que lograron garantizar la autoridad, el o la Presidente de mesa.



Sorteado ese primer obstáculo la primera pintura de esta mañana es la poca presencia de votantes a media hora de iniciar una jornada histórica ya que después de cuatro décadas la elección es «bonaerense», desacoplada de la puja nacional..











Las 16 fuerzas políticas que disputan cargos legislativos este domingo coincidieron en acentuar el llamado a defender la participación democrática.