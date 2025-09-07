Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

domingo, 7 de septiembre de 2025

Espacio Publicitario

publicidad
publicidad
publicidad

Arrancó la elección: pocos electores y faltan Presidentes de mesa

domingo, 7 de septiembre de 2025 1 min de lectura

Una escritora de fuste supo decir en el recinto de sesiones que «una imagen vale más que mil palabras». A las 8 AM se abrieron las escuelas que lograron garantizar la autoridad, el o la Presidente de mesa.


Sorteado ese primer obstáculo la primera pintura de esta mañana es la poca presencia de votantes a media hora de iniciar una jornada histórica ya que después de cuatro décadas la elección es «bonaerense», desacoplada de la puja nacional..




Las 16 fuerzas políticas que disputan cargos legislativos este domingo coincidieron en acentuar el llamado a defender la participación democrática.

MÁS HISTORIAS

Qué dirigentes suenan para suceder a Kicillof

ESPUNM: el Juez Papavero abre la causa a prueba, conciliación prevista el 24 de septiembre

Los números que se juegan en la elección morenense

Te pueden interesar

Un Centro especial para luchar contra las drogas

«Es fabuloso el aporte que hace la Universidad Nacional de Moreno al Municipio de General Rodríguez»

«El domingo hay que votar la boleta completa de Fuerza Patria en defensa de todos nuestros derechos»

«Para frenar a Milei, para acompañar a nuestro gobernador Axel Kicillof, vamos a hacer estallar las urnas de votos»