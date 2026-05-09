«Podemos ganar las elecciones en SUTEBA para defendernos como trabajadoras /es»



La sobrecarga y el pluri empleo.



Los haberes que perciben los /as trabajadores /as de la educación pública bonaerense empujan a las aplicaciones que la flexibilidad ofrece para ganarle a la pobreza.



Los lineamientos institucionales, tan propios de la Dirección General de Escuelas, imponen la inclusión sagrada a cualquier costo y precio.



Así, el marco electoral del gremio docente más importante de la Provincia de Buenos Aires, el SUTEBA, representa el final de Baradel como figura y símbolo, y si su legado no será interrumpido por la oposición.



En diálogo con Desalambrar, la trabajadora Mirna Silva, militante del PTS, docente de carrera, candidata de la Lista Multicolor, se refirió a la campaña a pulmón que realizan para enfrentar la estructura de La Celeste, la fuerza gremial que se convirtió en una secretaría del gobierno de Kicillof.



Convencida de la propuesta de La Multicolor, Silva evalúa como posible que en Moreno y toda la provincia se pueda dar el «batacazo» y ganar la elección el próximo 13 de mayo.



Entrevista en Desalambrar Tv:



