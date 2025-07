Como todos los años ese paso a la inmortalidad de la abanderada de los humildes se convierte en un ritual, una puesta en escena de gran nivel cultural, propaganda política de época, que no es la actual pero el homenaje navega por los tiempos. El fuego de Mariel en el homenaje a Evita.



Misa en la Catedral con la palabra de «Leo» Silio. Presencia de Gabriel Katopodis, primer candidato a senador por la Primera Sección Electoral (Movimiento Derecho al Futuro), la ex Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, Frente Renovador; Emilio Pérsico y su esposa, la ex diputada bonaerense La Colo Cubría. Dato político de interés: la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un audio a la dirigencia militante.

Comparte Mariel Fernández y el homenaje a Eva Duarte. Escribe en sus redes sociales que «la unidad es una necesidad para enfrentar a un gobierno que nos empobrece, nos quita la dignidad y entrega nuestra soberanía».



Se refirió a la propuesta de quienes integran la boleta de septiembre y octubre: «Integrar una lista tiene que ser para abrazar a los que más sufren, abrigar al que tiene frío, defender a los jubilados y todos los derechos del pueblo argentino. Así como lo hacía Evita, cada una de las personas que componen la lista de Moreno, trabaja y está siempre al lado del que necesita.



Inmediatamente planteó la campaña de CFK libre: «Este homenaje es muy diferente porque Cristina Fernández de Kirchner está presa por enfrentar al poder real. La política es una postura frente a la vida y en Moreno elegimos defender a la compañera Cristina, reclamar su libertad y gobernar para transformarlo todo! El peronismo será revolucionario o no será», cerró su mensaje La Capitana MF.