«ATE hoy es un cascarón vacío con prácticas clientelares»



Por preservar su salud mental Quique Lombardía optó (la última vez) en no concurrir a la asamblea donde la memoria declara ausencia y el equilibrio con la patronal es el mejor balance de ATE. Brinda el último ejemplo de sumisión provincial y municipal: el gremio a nivel nacional llama al paro y en el territorio reina la calma, el trabajo es esencial.



Para Lombardía es importante retomar las huellas dejadas por las luchas, programas que superaban la reinvindicación de los /as trabajadores /as, aportes hacia políticas públicas populares. En la actualidad, las conducciones celebran triunfos individualizados como fruto del modelo clientelar que se acuerda con el Municipio de Moreno y la gestión provincial de Axel Kicillof.



Imágenes del panorama local y provincial: «Sueldos de 500 mil pesos, dependiendo de categoría y función; equipos de salud incompletos; reclamo de recategorizaciones; en junio se termina el Plan Remediar; se recortó la provisión de anticonceptivos y test de embarazo».



Construir desde la memoria una opción que vuelva a convocar a los /as trabajadores /as municipales es un desafío gigantesco que asume ATE Unidad.



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