Se inaugurará la 50° edición del Salón “25 de Mayo”



GACETILLA OFICIAL –

El Municipio de Moreno realizará la apertura de la 50° edición del Salón “25 de Mayo”, una muestra histórica que celebra todos los años el encuentro, la producción y la difusión del arte local. La inauguración tendrá lugar el sábado 23 de mayo en el Museo Municipal de Bellas Artes “Manuel Belgrano”, ubicado en Dr. Vera 249, Moreno Centro.



La exposición reúne obras de artistas de Moreno y alrededores y forma parte de una trayectoria cultural que este año cumple medio siglo. El Salón “25 de Mayo” se consolidó como uno de los espacios más importantes para la promoción y visibilización de las producciones artísticas locales.



La muestra podrá visitarse hasta el 17 de junio, de lunes a viernes de 9 a 16 horas, con entrada libre y gratuita.



El Gobierno local impulsa políticas públicas culturales con el objetivo de fortalecer la producción artística del distrito, promover la participación de creadoras y creadores y sostener espacios de encuentro entre el arte, la identidad y la comunidad.