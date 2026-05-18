«No vamos a permitir que el gobierno de Moreno convierta a General Rodríguez en un negocio»



Daniela Oroño integra el bloque legislativo Compromiso General Rodríguez en el interbloque Alianza La Libertad Avanza, bajo la conducción de Darío Kubar.



Sin dilaciones, renunciando a los clásicos eufemismos, inicia sus críticas al gobierno de Mauro García: «Este municipio hace lo que quiere con los presupuestos, pero hay proyectos de verdad que pueden transformar la realidad de de todos los vecinos de Rodríguez y la verdad que no lo aprueban por una cuestión meramente política y caprichosa«.



Ese proyecto al que refiere Oroño es un «Centro integral de atención para niños /as con discapacidad, brindando prestación en fonoaudiología, neurología, psicomotricidad y psicología», proyectando también «un centro físico con pileta de natación para rehabilitación (hidroterapia).



La concejal busca un ejemplo cercano, limítrofe, para exponer que si hay voluntad todo se puede hacer: «Hay gobiernos peronistas que los llevan adelante y funcionan de 10, como es el caso de Pilar que tiene un

centro espectacular donde todos los niños que tienen alguna discapacidad y necesitan su terapia pueden acceder».



Discapacidad y adultos mayores, dos frentes en los que trabaja Oroño, dos políticas en las que el gobierno de Milei ajusta y arrasa. Frente al ajuste nacional las políticas locales adquieren centralidad si las prioridades están corridas de eje. Afirma Oroño que en el Presupuesto municipal 2026 se proyectaron «9 millones de pesos a discapacidad y 6 millones de pesos en adultos mayores, y te encontrás con 2 mil millones de pesos en la Secretaría de Género y ni siquiera hay un protocolo o campañas que informen lo que debe hacer y a donde puede concurrir una víctima».



Daniela Oroño vive en el barrio Bicentenario y registra el problema de la recolección de la basura. En un particular pasaje de la entrevista dirige un mensaje al Intendente Mauro García, tocando la interna del oficialismo y lanzando una arenga política: «Espero que Mauro García no le esté entregando el distrito a alguien de Moreno, como es María Giménez. La verdad que es vergonzoso que venga una funcionaria de otro distrito con la plata de todos los vecinos de Moreno, porque sepan a los vecinos de Moreno que su plata está acá en un local cuyo alquiler vale fortuna; porque ella cada vez que baja a un barrio con autos, camiones, juegos para plaza, todo eso lo está pagando la gente de Moreno. Eso claramente en nuestra ciudad no lo vamos a permitir, porque vienen por Rodríguez para quedarse con un negocio, más que querer administrar un municipio para todos los vecinos«.



Entrevista completa en Desalambrar Tv:







