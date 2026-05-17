«No hay que perder el tiempo en internas, hay que ser humildes y generosos”



Durante el lanzamiento del espacio Mujeres y Diversidades del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), dirigentes, militantes e intendentes impulsaron abiertamente un operativo clamor para instalar su candidatura presidencial. Expresó el gobernador de PBA: «Este experimento de desintegración que lleva adelante Milei tiene un capítulo central: el ataque sistemático contra las mujeres y las diversidades, contra sus luchas, sus derechos y sus conquistas”, afirmó el pasado viernes en Ensenada.



El acto estuvo marcado desde el inicio por los cánticos de “Axel presidente” y consignas que mezclaron un amplio respaldo al mandatario bonaerense y algunas alusiones a Cristina Kirchner aunque circunscritas a una línea histórica de referentes como Perón, Evita y Néstor Kirchner.



Uno de los discursos más enfáticos fue el del intendente de Ensenada, Mario Secco, uno de los principales impulsores políticos de Kicillof dentro del peronismo bonaerense.



“Ya no son nuestras las canciones, ya las canta el pueblo argentino, ya se ve en todas las provincias: Axel presidente de la Nación”, sostuvo el jefe comunal ante la militancia.



Y agregó: “Hay que terminar con este mamarracho que tenemos de presidente, hay que terminar con esta injusticia, hay que salvar al pueblo argentino. Nosotros tenemos un candidato y ya lo canta el pueblo argentino: Axel Presidente”.



En el cierre del acto, Axel Kicillof recogió parte del clima político que atravesó la jornada y envió una serie de mensajes que sonaron como referencias indirectas a los episodios ocurridos el día anterior con militantes de La Cámpora.



“No estamos acá para hacer barullo, no estamos acá solamente para tocar el bombo. Estamos acá para encontrarnos, reflexionar y empezar a construir otra Argentina”, afirmó el gobernador.



“A fin de año sostuvimos que para lo que se venía no alcanzaba solo con el peronismo. Había que ir más allá. No alcanzaba solo con la provincia de Buenos Aires, había que ir más allá”, señaló.

“A Milei hay que ganarle, no hay que imitarlo en nada: ni en su violencia, ni en el ninguneo, ni en la discriminación”, sostuvo.



“Hay que salir a buscar, ampliar y convocar. No hay que encerrarnos, no hay que perder el tiempo en internas, hay que ser humildes y generosos”, agregó, mientras desde las tribunas volvían los cánticos de “Axel presidente”.



“Viva Perón, Evita, Néstor y Cristina” cerró el gobernador que ya se prueba el traje de presidenciable.